Csalás áldozata lett egy kecskeméti férfi: egyetlen telefonhívás négyszázezer forintjába került

Napi szinten futni bele olyan hírekbe, hogy valakit online csalók környékeztek meg, netán csalás áldozatává is vált. Sajnos, most is ez történt Kecskeméten, ahol L. Zsolt esett a bűnözők áldozatául. A férfit ugyanis október 14-én, hétfő délután magát OTP banki ügyintézőnek kiadva telefonon felhívta, majd kérte, hogy adja meg a bankkártya adatait. A sértett naivan nem gondolt semmi rosszra, ezért megadta, később viszont azt tapasztalta, hogy a számlájáról több mint 400 ezer forint értékű jogosulatlan vásárlási tranzakciót hajtottak végre. Az esettel kapcsolatban a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya folytat nyomozást.

A rendőrség is felhívta a figyelmet a csalásokra / Fotó: Facebook/Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

A telefonos csalásoknak egyik elterjedt típusa, amikor a csalók magukat banki alkalmazottnak vagy rendőrnyomozónak kiadva, gyanús tranzakciók, folyamatban lévő visszaélés miatt keresnek meg bennünket. A csalók ilyenkor általában azt állítják, hogy a pénzünket szeretnék visszaszerezni vagy esetleg magát a bűncselekmény elkövetőjét szeretnék megtalálni és ebben kérik a segítségünket és közreműködésünket. A szándékuk azonban nem más, mint hogy hozzájussanak a személyes és banki adatainkhoz, amivel aztán visszaélhetnek.

A telefonhívások többségében egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás (jellemzően AnyDesk, TeamViewer vagy RustDesk) telepítését is kérik tőlünk a bankolásra használt eszközünkön, hogy hozzáférjenek bankszámlánkhoz, banki adatainkhoz.

Legtöbbször arra hivatkoznak, hogy ez a bank vírusirtója vagy biztonsági programja, mellyel segítenek bennünket a gyanús tranzakció megakadályozásában. A valós cél az, hogy a távoli hozzáférés engedélyezésével a csaló hozzáférjen az adott eszközön elérhető adatokhoz, közreműködésünkkel az általa szándékolt fizetési műveletek, átutalások kezdeményezésére kerüljön sor, ami a folyószámlánkon lévő pénzösszeg mellett egyéb megtakarításainkat, értékpapírszámlánkat, lekötött betéteinket is érintheti. Ha az alkalmazást okostelefonunkra is letöltöttük, a csaló számára a banktól SMS-ben érkező jóváhagyó kódokat is láthatóvá tesszük.

– hívta fel az emberek figyelmét a csalókra a közösségi oldalon a Bács-Kiskun vármegyei Rendőrség.