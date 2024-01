Nem pihennek a telefonos csalók, ez a legújabb módszerük

Felhívom mindenkinek a figyelmét egy újbóli csalásra

Banki csalásról van szó! Az imént hívtak egy 70-es számról. Már az elején furcsa volt, hogy egy pár másodpercig nem szólt bele senki a telefonba. Aztán megszólalt egy férfihang, mondván, hogy ő az egyik banktól telefonál, amit meg is nevezett. Megkérdezte, velem beszél-e, és elmondta a nevemet, bár nem a teljes nevem volt. Aztán közölte, ahogyan azt megszokhattuk, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül. Ezután elmondta, hogy tudok-e róla, hogy a számlámon az imént tranzakció történt, valami Szabó Kálmán vagy ki, nem emlékszem a pontos névre, avatkozott be a számlámba. Nekem gyanús volt a dolog, maga a férfi hangja is furcsa volt, illetve volt egy enyhe háttérzaj is. Szerencsére észnél voltam, és határozottan visszakérdeztem: kérném az Ön banki azonosítóit, hogy biztos lehessek benne, hogy onnan telefonál. Erre természetesen kinyomta a telefont