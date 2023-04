Szigeti Ferencet is megtalálták az OTP-s csalók!

Hiába figyelmeztetnek a pénzintézetek, köztük az OTP is arra, hogy adathalászok próbálják becsapni ügyfeleiket, még mindig sokan áldozatul esnek. Nem így Szigeti Ferenc, a Karthago együttes vezetője, akinek a telefonszámát szintén megszerezték. A Máté Péter-díjas zenész, zenei szerkesztő már az első pillanatban gyanakodni kezdett, hogy nem a bankja hívja, de nem csapta le a telefont, hanem furfangos módon leleplezte a csalót.

1979-ben ő alapította a Karthagót, azóta pályája töretlen Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

– Vicces beszélgetés volt – mondta lapunknak Szigeti Ferenc. – Már az első pillanatban gyanús volt a hívás, de kíváncsi voltam, hová fut ki. Végül nem én tettem le a telefont.

A zenész tanulságul közzé is tette a beszélgetést közösségi oldalán, hátha ezzel is segít, hogy mások se váljanak adathalászok áldozataivá. A beszélgetést engedélyével mi is szó szerint közöljük:

„Reggel kilenc óra. Cseng a telefon, kissé fura férfihang:

– Jó napot, az OTP biztonságtechnikai szolgálattól keresem, Szigeti Ferenc?

Mondom: – Igen.

– Az Ön számlájáról történt ma reggel egy átutalási kísérlet, amit mi egyelőre elutasítottunk. Ön indított egy 34 ezer forintos átutalást ma?

Mondom: – Nem.

– Akkor csalás gyanúja merült fel, ezt most mi szerencsére elfogtuk, de kérem, azonosítsa magát.

Erre én: – Az előbb felhívott és tudta a nevem. Még mire van szükség?

– Kérem adja meg a jelenlegi számlaegyenlegét.

Én: – Erre miért van szükség? Ha ön az OTP-ből hívott, nyilván látja az egyenlegemet is, nemde??

Ő, kissé idegesebben:

– Nézze, ne vitatkozzon, nekem be kell magát azonosítsam! Mondja már az egyenlegét!

Én, pikírten: – Melyik számlám egyenlegét? Négy van….

Ő zavartan: – Akkor mindegyikét!

Én: – Ugye most viccel?! Azzal hívott fel, hogy csalás történt „majdnem” a számlámon. Akkor ön hogyan nem látja az egyenleget?

(Hallom, hogy fújtat és gondolkodik, kis szünet, majd:)

– Jó, akkor kezdje el bediktálni a kártyája első oldalán a számokat, de pontosan ám!

Én: – Nocsak, már erre is szükség van? Ön nem a bank biztonsági szolgálatán van jelenleg? Még be sem mutatkozott...

Erre ő, már ordítva:

– Menjen maga a jó büdös p…ába, mi itt jót akarunk magának, megmentettük egy nagy csalástól és maga meg itt akadékoskodik?! Menjen a büdös francba!

Én: – Hát ez nem jött be… még valami?

Ő: – Barom állat!

És lecsapja.

A telefonszáma: 36-1-2091… a teljes száma megvan.

Úgyhogy legyetek óvatosak, gondolom, nem csak engem hívtak. Eszetekbe se jusson bármit megosztani ezekkel!”

Ha ismeretlen számról hívnak, legyünk nagyon óvatosak!Fotó: ronstik

A pénzintézet is figyelmeztet Legutóbb március 14-én tett közzé figyelmeztetést az OTP, hogy ismét adathalászok élnek vissza a bank nevével. „Legtöbbször +45-el kezdődő, dán hívószámról érkeznek azok az adathalász sms-ek, amelyekben azzal riogatják az ügyfeleket, hogy OTP-s bankkártyája le van tiltva és ezért kell bejelentkeznie a megadott linken. Kérjük azokat, akik megkapják ezt az üzenetet, hogy semmiképp se kattintsanak a linkre, az sms-eket ugyanis nem az OTP Bank küldte és a linken megnyíló felületet sem az OTP Bank üzemelteti. A kattintás után megnyíló honlapon ne adjanak meg semmilyen adatot!

Hogyan védekezhetünk a telefonos csalók ellen? Ne adjuk meg a banki egyedi azonosítónkat senkinek.

Ne engedjünk idegeneknek hozzáférést számítógépünkhöz vagy mobileszközünkhöz!

Ne adjunk meg hívás közben megerősítő kódokat, jelszavakat, teljes bankkártyaszámot, lejárati időt.

Bárki is hív minket, ha sürget, valószínűleg csaló.

A csalók ügyelnek arra, hogy folyamatos háttérzajt halljunk a hívást közben, ezzel is erősítve bennünk, hogy irodai környezetben vannak.

A bankok nem kapcsolják át az ügyfeleket az egyik bank ügyintézőjétől egy másik bank ügyintézőjéhez. Ha ilyet tapasztalunk, azonnal szakítsuk meg a hívást!

Soha ne töltsünk le és ne telepítsünk semmilyen szoftvert, amit a hívó kér! (pl. AnyDesk, Teamviewer, víruskereső stb.)

Tartsuk szem előtt, hogy a bankok sem e-mailben, sem telefonon, sem sms-ben nem kérnek jelszavakat vagy PIN-kódokat, sem más bizalmas adatot.