Digitális szakadék: függő tinik a poklok poklát is megjárták

Az okostelefonok, a közösségi média és az online játékok korában egyre több fiatal küzd olyan problémákkal, amelyek nemcsak a mindennapi életükre, hanem a családi és társas kapcsolataikra, valamint a tanulmányi eredményeikre is kihatnak. Cikkünkben két tinilány nem mindennapi küzdelmét mutatjuk be.
Tini rehab: a függőség árnyékában
Ildikó már 14 évesen komoly bajba került a játékfüggősége miatt.
Törtem-zúztam, a falat fejeltem idegembe, csak mert nem értem el, amit akartam. Úgyhogy ezzel kezdődött
– meséli.
Naponta 12-14 órát játszott megállás nélkül, lemondva az evésről és a személyes higiéniáról is. Családi háttere zűrös volt, rokonoknál nevelkedett, ahol fizikailag is bántalmazták. A játékok világába menekült, egy olyan álomvilágba, ahol nem bánthatta senki.
Addig nem az olyan dolgokon gondolkodtam, amik fájnak
– magyarázza.
A depresszió elhatalmasodott rajta, agresszív és elutasító lett mindenkivel szemben. Dóri, egy 17 éves felépülő, szintén megjárta a poklok poklát. Családi problémák, az apjával való kapcsolat hiánya és az anyjával való állandó veszekedések miatt ő is elszökött otthonról. Rossz társaságba keveredett, akik kihasználták, és a telefon- és játékfüggőségek mellett egyéb szerfüggőségek is kialakultak nála. A közösségi média rabja lett.
Kényszeresen posztoltam saját magamról, hogy a külvilágnak azt mutassam, minden rendben van, közben nagyon rosszul voltam. Kamu figyelmet kaptam idegen emberektől. Idővel rá kellett jönnöm, hogy ez egy, nagyon nem egészséges, kettő, hogy nagyon megalázom saját magamat vele
– vallja be.
Személyisége torzult, elveszítette intimitását, és végül veszélyessé vált önmagára és környezetére is.
A felépülés útja
Mindketten Székesfehérvárra, a tini rehabra kerültek, ahol Hamar János és kollégái azon dolgoznak, hogy megmentsék ezeket a fiatalokat.
Ellentétben a szerhasználattal, azért itt nem tudom azt mondani egy fiatalnak, hogy figyelj, soha többé ne használj internetet és ne kapcsolj be számítógépet, és ne legyen okostelefonod, mert nem működik. Tehát akkor ellehetetlenítem az életét. Meg kell találni a kereteket, a határokat az ő életében, hogy ne az eszköz használja őt, hanem ő használja az eszközt
– magyarázza a szakember.
Szülői felelősség és megelőzés
Gábor, terápiás szakember szerint az okostelefon- és internetfüggőség jelentősen megváltoztatja a tinédzserek agyának működését, gyakrabban fordul elő depresszió, idegesség, szorongás és álmatlanság. A tünetek a drogfüggőséghez hasonlóak lehetnek: remegés, izzadás, dühkitörés, bántalmazás. A függőség kialakulásában a szülői felelősség kulcsfontosságú.
Azt, hogy az internetfüggőség mikor alakul ki, vagy hogy egy kütyü, vagy képernyő teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban a szülőnek a felelőssége, hogy mikor adja a kezébe
– fejti ki Krisztu Gábor.
A szülőknek példát is kell mutatniuk, hiszen nehéz elvárni a gyerektől, hogy letegye a telefont, ha ők maguk is képernyőfüggők. Hamar János szerint az odafigyelés a legfontosabb.
Az odafigyelés maga az, hogy ebben a rohanó világban tudjunk megállni egy pillanatra, tudjunk odafigyelni arra és ismerni a saját gyerekünket. Én mindig arra szoktam biztatni a segítségkérőket, hogy érzelmi alapon próbáljunk nevelni, vagy érzelmi alapon próbáljunk tanácsot adni, utat mutatni a gyereknek
– mondja Hamar János.
Hősök a digitális korban
Ildikó és Dóri hősök, mert szembenéztek a démonjaikkal és legyőzték azokat. Olyan dolgot vittek véghez, ami sok felnőttnek sem sikerül. Szembenéztek és nap mint nap legyőzik a függőségüket.
