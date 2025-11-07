Digitális szakadék: függő tinik a poklok poklát is megjárták

Az okostelefonok, a közösségi média és az online játékok korában egyre több tini küzd függőséggel, amely nemcsak a mindennapi életükre, hanem a családi és társaskapcsolataikra, valamint a tanulmányi eredményeikre is kihat. Két fiatal lány, Ildikó és Dóri története rávilágít erre a súlyos generációs problémára, és megmutatja, hogy a felépülés lehetséges, még ha rögös út is vezet a felépülésig.

Ildikó és Dóri: két tini lány vall függőségéről. Internet-, játék- és egyéb függőségek nyomában. (Forrás: Metropol)

Tini rehab: a függőség árnyékában

Ildikó már 14 évesen komoly bajba került a játékfüggősége miatt.

Törtem-zúztam, a falat fejeltem idegembe, csak mert nem értem el, amit akartam. Úgyhogy ezzel kezdődött

– meséli.

Naponta 12-14 órát játszott megállás nélkül, lemondva az evésről és a személyes higiéniáról is. Családi háttere zűrös volt, rokonoknál nevelkedett, ahol fizikailag is bántalmazták. A játékok világába menekült, egy olyan álomvilágba, ahol nem bánthatta senki.

Addig nem az olyan dolgokon gondolkodtam, amik fájnak

– magyarázza.

A depresszió elhatalmasodott rajta, agresszív és elutasító lett mindenkivel szemben. Dóri, egy 17 éves felépülő, szintén megjárta a poklok poklát. Családi problémák, az apjával való kapcsolat hiánya és az anyjával való állandó veszekedések miatt ő is elszökött otthonról. Rossz társaságba keveredett, akik kihasználták, és a telefon- és játékfüggőségek mellett egyéb szerfüggőségek is kialakultak nála. A közösségi média rabja lett.

Kényszeresen posztoltam saját magamról, hogy a külvilágnak azt mutassam, minden rendben van, közben nagyon rosszul voltam. Kamu figyelmet kaptam idegen emberektől. Idővel rá kellett jönnöm, hogy ez egy, nagyon nem egészséges, kettő, hogy nagyon megalázom saját magamat vele

– vallja be.

Személyisége torzult, elveszítette intimitását, és végül veszélyessé vált önmagára és környezetére is.

A felépülés útja

Mindketten Székesfehérvárra, a tini rehabra kerültek, ahol Hamar János és kollégái azon dolgoznak, hogy megmentsék ezeket a fiatalokat.

Ellentétben a szerhasználattal, azért itt nem tudom azt mondani egy fiatalnak, hogy figyelj, soha többé ne használj internetet és ne kapcsolj be számítógépet, és ne legyen okostelefonod, mert nem működik. Tehát akkor ellehetetlenítem az életét. Meg kell találni a kereteket, a határokat az ő életében, hogy ne az eszköz használja őt, hanem ő használja az eszközt

– magyarázza a szakember.