A mesterséges intelligencia lesöpörheti az okostelefonokat a piacról

Mi jön a mobiltelefon után? A mesterséges intelligencia egyre inkább fejlődik, de vajon képes lesz-e arra, hogy eltörölje az okostelefonok hódítását?
Miközben az Apple új iPhone-jait mutatja be, a techvilágban egyre erősebben hangzik a kérdés: mi jön a mobiltelefon után? Szakértők szerint a mesterséges intelligencia lehet az a tényező, amely a jelenlegi értelemben vett okostelefont feleslegessé teszi.
Az új generációs AI-asszisztensek már nem csupán parancsokat hajtanak végre, hanem önállóan intézhetnek ügyeket: bevásárlólistát írnak, találkozókat szerveznek, jegyzetelnek értekezleteken. „Az operációs rendszer és az appok háttérbe szorulnak, a feladatokat az asszisztens végzi el helyettünk” – mondta Alex Katouzian, a Qualcomm vezetője. - írja a New York Times.
