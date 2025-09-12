A mesterséges intelligencia lesöpörheti az okostelefonokat a piacról

Miközben az Apple új iPhone-jait mutatja be, a techvilágban egyre erősebben hangzik a kérdés: mi jön a mobiltelefon után? Szakértők szerint a mesterséges intelligencia lehet az a tényező, amely a jelenlegi értelemben vett okostelefont feleslegessé teszi.

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepeket tölt be a mindennapjainkban Fotó: pexels.com

Az új generációs AI-asszisztensek már nem csupán parancsokat hajtanak végre, hanem önállóan intézhetnek ügyeket: bevásárlólistát írnak, találkozókat szerveznek, jegyzetelnek értekezleteken. „Az operációs rendszer és az appok háttérbe szorulnak, a feladatokat az asszisztens végzi el helyettünk” – mondta Alex Katouzian, a Qualcomm vezetője. - írja a New York Times.

4 lehetséges irány a mesterséges intelligencia korszakában