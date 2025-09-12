RETRO RÁDIÓ

A mesterséges intelligencia lesöpörheti az okostelefonokat a piacról

Mi jön a mobiltelefon után? A mesterséges intelligencia egyre inkább fejlődik, de vajon képes lesz-e arra, hogy eltörölje az okostelefonok hódítását?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 08:30
Apple eszköz asszisztens mesterséges intelligencia

Miközben az Apple új iPhone-jait mutatja be, a techvilágban egyre erősebben hangzik a kérdés: mi jön a mobiltelefon után? Szakértők szerint a mesterséges intelligencia lehet az a tényező, amely a jelenlegi értelemben vett okostelefont feleslegessé teszi.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepeket tölt be a mindennapjainkban Fotó:  pexels.com

Az új generációs AI-asszisztensek már nem csupán parancsokat hajtanak végre, hanem önállóan intézhetnek ügyeket: bevásárlólistát írnak, találkozókat szerveznek, jegyzetelnek értekezleteken. „Az operációs rendszer és az appok háttérbe szorulnak, a feladatokat az asszisztens végzi el helyettünk” – mondta Alex Katouzian, a Qualcomm vezetője. - írja a New York Times.

4 lehetséges irány a mesterséges intelligencia korszakában

  1. Okosszemüvegek: Mark Zuckerberg szerint a szemüvegek lehetnek az elsődleges eszközeink: „Olyan kiegészítők, amelyek látják, amit mi látunk, és folyamatosan segítenek.” A Meta már piacra dobta a Ray-Ban Meta szemüveget, amely mesterséges intelligenciával kiegészítve válaszol a felhasználó kérdéseire. A beépített kijelzős modellek még váratnak magukra, főként a rövid üzemidő és a dizájnproblémák miatt.
  2. Ambient számítógép: „Ha nem kell elővenni valamit a zsebedből, az óriási előny” – mondta Panos Panay, az Amazon eszközrészlegének vezetője. Az AI-val működő hangszórók és kijelzők a mindennapi környezet részévé válhatnak, levéve a figyelmünket a mobilról. Az Alexa+ például vacsora közben válaszolhat kérdésekre anélkül, hogy megszakítanánk a beszélgetést.
  3. Újragondolt okosóra: Carl Pei, a Nothing vezérigazgatója szerint a jövő a csuklón lehet: „Egy Inspector Gadget-szerű eszköz, amellyel akár videóhívást is intézhetünk.” Az AI személyre szabottan működtetné az órát – sportolóknál edzést követne, vállalkozóknál időpontokat szervezne.
  4. Memóriát erősítő eszközök: Dan Siroker, a Limitless AI vezetője úgy véli: „Egy olyan eszköz, amely felszabadítja az elménket biológiai korlátaink alól.” Az ő cégük például olyan brossként hordható A.I.-t fejleszt, amely rögzíti a beszélgetéseket és visszajelzést ad – akár szülőként, akár munkahelyen segítve a döntéseket. Bár a folyamatos rögzítés komoly adatvédelmi aggályokat vet fel, a fejlesztők szerint ez lehet a hatékonyabb mindennapi élet kulcsa.

 

Egy biztos: a techóriások – Apple-től a Google-ön át a Metáig – már most a „mobil utáni korszakra” készülnek. Hogy szemüveg, óra vagy bross lesz-e a jövő kulcseszköze, még nyitott kérdés, de az A.I. minden forgatókönyv középpontjában ott áll.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu