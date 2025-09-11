Kiderült, ezzel foglalkozik ma az Első Emelet legendás tagja

Tereh István a Solaris, az Első Emelet, a Step, a Napoleon Boulevard, és többek között, a napokban a Megasztárban visszatérő Krasznai Tünde menedzsere is volt. A Solaris tagjaival barátságban van, hamarosan megint találkoznak, Flipper Öcsit nagyon kedves, bohém, de elég link embernek ismerte, Krasznainak pedig drukkol, hogy továbbjusson, kiteljesedjen a zenei karrierje. Hogyan emlékszik a 80-as évekre és mit csinál most az Első Emelet egykori tagja, Tereh István?
Tereh István 1980-tól a Solaris zenekar menedzsere volt, majd az 1982-ben befutott és hihetetlenül népszerű Első Emelet tagjaként, menedzsereként és zenekarvezetőjeként ismerte meg az ország. Megkeresésünkre elmondta, hogy ingatlanokkal foglalkozik, kicsit eltávolodott a zeneipartól. „Felkéréseket még mindig elég sűrűn kapok, de nem nagyon vállalok, mert ezek általában olyanok, hogy szervezzek bulikat. A koncertszervező és a menedzser sokak fejében még mindig ugyanaz, én pedig már csak komplex feladatokat vállalnék. Évente egy fesztivált azért csinálok, és ha megtalálnak komolyabb, produceri feladatok, nem térek ki előlük” – mesélte Tereh István a Metropolnak.
„Tavaly a Solarisnak jelent meg egy fantasztikus dupla CD-je, a Marsbéli krónikák III. Szerintem csodálatos, hogy 45 év után ez a társaság világnézettől, világfelfogástól függetlenül együtt tud dolgozni, és kiváló produkciókat hoznak létre” – mondta.
Az Ifjúsági Magazin és más lapok szavazásain a nyolcvanas években tarolt a zenekar, sorra kapták a díjakat, százezrével fogytak a lemezeik, az Első Emelet telt házas koncerteket adott országszerte. A csapat neve részben Nagy Ferónak köszönhető, Tereh István úgy emlékszik, hogy az Emelet nevet hozta ő, az „elsőt” pedig ők tették hozzá. Sokan kérdezték akkoriban tőlük, honnan a név, de nem volt különösebb koncepció mögötte.
Nagy Feró az első időszakban segítette őket. „Bogdán Csabi a Ricséből jött az Első Emeletbe, Feró ruházta részben a zenekart, Kisszabó Gábor első fellépőruháját is ő varratta, a haverság pedig megmaradt. A Kajagoogoo, a Duran Duran, az akkori újhullám ihlette a zenekar megjelenését. Huszonéves fiatalok voltunk akkoriban, az első turnénk pedig az R-GO-val volt” – emlékezett.
Akkoriban az ORI-turnék tavasszal, nyáron, ősszel zajlottak, 40-45 koncertet is adtak egy huzamban. Szikora Róberttel jó kapcsolatuk volt, de egyre kevesebb műsoridőt kapott a közös fellépéseken az Első Emelet, mert előzenekarként nagyon kifárasztották a közönséget. Mindkét együttes ugyanabban az évben indult, de az R-GO első lemeze egy évvel korábban jelent meg, 1983-ban, így hamarabb befutottak. Tereh István szerint volt koncert, hogy csapzottan, izzadtan vonultak le, meg is dicsérte őket a korábban a Hungáriában befutó Szikora, hogy „Igen, így kell kinézni egy buli után.”
Tereh István a Step együttes menedzsere is volt, ez a csapat szintén a tinilányok nagy kedvence volt 1987-től, benne a Hungáriából és a Dolly Rollból ismert Flipper Öcsivel. „Lenyűgöző színpadi jelenség volt, sármos fiú. Kedves, udvarias dumája volt, nagyon jó színpadi ember… de elég link, sok küzdelem volt vele. Egy belém égett emlék róla: nagy nehezen elkészült az első nagylemez, a Vörösmarty téri hanglemezboltban volt a dedikálás, tinilányok százával álltak ott izgatottan, kígyózó sorban. Mindenki ott volt, de Öcsi sehol... Nem volt akkoriban mobil, rohantunk érte taxival, el kellett érnünk. Álmosan kinyitotta az ajtót, hogy na, mi újság, van valami program?”
Tereh István egykor menedzsere volt Krasznai Tündének, aki most az idei Megasztár első adásában bukkant fel (bár a nagyon botrányt nem ő okozta). „Egy évig dolgoztunk együtt. Meglepve láttam, hogy újra aktív. Nagyon örülök neki, ha újra színpadra áll és énekel. Mindenképp megérdemli, hogy reflektorfényben legyen, az adottságai, a tehetsége alapján mindenképp” – vélekedett.
Az Első Emeletből Kisszabó Gáborral és Bogdán Csabával továbbra is jóban van, hiszen ők a Solaris tagjai is, jövőre is összeáll a zenekar. Legközelebb szeptember 27-én találkoznak, amikor a Magyar Örökség díját kapja meg a zenekar. Érdeklődésünkre elmondta, hogy boldog párkapcsolatban él, és nagyon büszke két gyerekére: a 25 éves Natasa külföldi filmes produkciókban dolgozik, a 23 éves Szabolcs pedig a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen végez hamarosan.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.