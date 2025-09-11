Kiderült, ezzel foglalkozik ma az Első Emelet legendás tagja

Tereh István 1980-tól a Solaris zenekar menedzsere volt, majd az 1982-ben befutott és hihetetlenül népszerű Első Emelet tagjaként, menedzsereként és zenekarvezetőjeként ismerte meg az ország. Megkeresésünkre elmondta, hogy ingatlanokkal foglalkozik, kicsit eltávolodott a zeneipartól. „Felkéréseket még mindig elég sűrűn kapok, de nem nagyon vállalok, mert ezek általában olyanok, hogy szervezzek bulikat. A koncertszervező és a menedzser sokak fejében még mindig ugyanaz, én pedig már csak komplex feladatokat vállalnék. Évente egy fesztivált azért csinálok, és ha megtalálnak komolyabb, produceri feladatok, nem térek ki előlük” – mesélte Tereh István a Metropolnak.

Az Első Emelet eredeti felállása (Forrás: Tereh István)

„Tavaly a Solarisnak jelent meg egy fantasztikus dupla CD-je, a Marsbéli krónikák III. Szerintem csodálatos, hogy 45 év után ez a társaság világnézettől, világfelfogástól függetlenül együtt tud dolgozni, és kiváló produkciókat hoznak létre” – mondta.

A Solaris zenekar máig együtt alkot (Forrás: Tereh István)

Az Első Emelet évekig vezette a slágerlistákat

Az Ifjúsági Magazin és más lapok szavazásain a nyolcvanas években tarolt a zenekar, sorra kapták a díjakat, százezrével fogytak a lemezeik, az Első Emelet telt házas koncerteket adott országszerte. A csapat neve részben Nagy Ferónak köszönhető, Tereh István úgy emlékszik, hogy az Emelet nevet hozta ő, az „elsőt” pedig ők tették hozzá. Sokan kérdezték akkoriban tőlük, honnan a név, de nem volt különösebb koncepció mögötte.

Nagy Feró az első időszakban segítette őket. „Bogdán Csabi a Ricséből jött az Első Emeletbe, Feró ruházta részben a zenekart, Kisszabó Gábor első fellépőruháját is ő varratta, a haverság pedig megmaradt. A Kajagoogoo, a Duran Duran, az akkori újhullám ihlette a zenekar megjelenését. Huszonéves fiatalok voltunk akkoriban, az első turnénk pedig az R-GO-val volt” – emlékezett.

A 80-as évek egyik legsikeresebb hazai popzenekara volt az Első Emelet (Fotó: Tereh István)

Akkoriban az ORI-turnék tavasszal, nyáron, ősszel zajlottak, 40-45 koncertet is adtak egy huzamban. Szikora Róberttel jó kapcsolatuk volt, de egyre kevesebb műsoridőt kapott a közös fellépéseken az Első Emelet, mert előzenekarként nagyon kifárasztották a közönséget. Mindkét együttes ugyanabban az évben indult, de az R-GO első lemeze egy évvel korábban jelent meg, 1983-ban, így hamarabb befutottak. Tereh István szerint volt koncert, hogy csapzottan, izzadtan vonultak le, meg is dicsérte őket a korábban a Hungáriában befutó Szikora, hogy „Igen, így kell kinézni egy buli után.”