Tömeges ételmérgezés Magyarországon: 500 felett a betegek száma, minden tizedik gyerek kórházba került
A tünetek: hányás, hasmenés és kiszáradás. Tojás okozhatott tömeges ételmérgezést Magyarországon.
Ötvennél is több gyerek érkezett a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, akinél hányásos, hasmenéses panaszok, valamint kiszáradásos tünetek jelentkeztek. A kis betegek kivétel nélkül a főváros XIII. és a XV. kerület nevelési és oktatási intézményébe járnak. Feltehetően tojás okozhatott tömeges ételmérgezést.
A Borsnak nyilatkozó Violetta arról beszélt, hogy a 11 éves kislánya egész éjjel hányt. A gyermeket szerencsére nem kellett kórházba szállítani, otthoni kezeléssel tudják orvosolni a problémát.
Szerintem nekünk szerencsénk volt, egyelőre legalábbis úgy látom, bár félünk a hétvégétől. A kislányom osztálytársairól nem tudok semmit. Az unokám ovijából viszont értesítést kaptunk, hogy már be se vigyük a gyereket, mert nem lesz ebéd.
Tömeges ételmérgezés: egy tojás alapanyag okozhatta a fertőzést
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kommunikációs vezetője a Borsnak nyilatkozva azt közölte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálatot indított. Egyelőre annyit tudni, hogy kizárták a szalmonella fertőzést, ugyanakkor kérdéses, mi okozhatta a mérgezést.
A gyermekkórházak zökkenőmentesen fogadják és látják el a beérkezett gyerekeket. A legutóbbi hivatalos kórházi adat szerint már több, mint 50 gyermeket kezeltek eddig, de folyamatosan érkeznek az 1 és 14 év közötti újabb betegek. A kórház dolgozói kikérdezték a gyerekeket, hogy mit ettek, a tojáslevest mindenki mondta, egy tojás alapanyag lehet a probléma, ami többféle ételbe is belekerülhetett.
– közölte Mogyorósi Zsuzsanna. Majd így folytatta:
Egyre több gyerek jön ugyanazokkal a tünetekkel a 13. és a 15. kerületekből. A hányás az első, utána jön a hasmenés, már megkezdődött a kiszáradásos periódus, ezért kérem a szülőket, hogy a tünetekkel azonnal forduljanak szakemberhez. A nálunk kezelt gyerekek állapota jelenleg stabil, mindent megteszünk, hogy jobban legyenek. Infúziót és egyéb szükséges kezelést kapnak!
A Bors több XIII. illetve XV. kerületi intézményt keresett a tömeges ételmérgezés kapcsán, de sehol sem nyilatkoztak. A lap ugyanakkor arról ír, több intézmény levélben tájékoztatta tanulói szüleit a tömeges megbetegedésekről.
A történtek kapcsán XIII. kerületi önkormányzat is elzárkózott a sajtómegkeresés elől. Mindössze a Facebook-oldalukon posztoltak, röviden, tényszerűen.
Fontos, hogy a tömeges ételmérgezésben érintett gyerekek szülei kiemelten figyeljenek arra, hogy a gyerek elegendő folyadékhoz jusson, mivel a hányás és a hasmenés gyors kiszáradást okozhat. Lényeges, hogy a folyadékot, ami lehet víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat, hűtve, kortyokban érdemes adagolni. Az esetek többségében megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és diétás étrend alkalmazásával az érintett gyermekek pár nap alatt felgyógyulnak.
