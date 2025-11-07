Tömeges ételmérgezés Magyarországon: 500 felett a betegek száma, minden tizedik gyerek kórházba került

Ötvennél is több gyerek érkezett a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, akinél hányásos, hasmenéses panaszok, valamint kiszáradásos tünetek jelentkeztek. A kis betegek kivétel nélkül a főváros XIII. és a XV. kerület nevelési és oktatási intézményébe járnak. Feltehetően tojás okozhatott tömeges ételmérgezést.

Tömeges ételmérgezés: sorra érkeznek a gyerekek a Heim Pál Gyermekkórházba (Fotó: Baranyai Attila)

A Borsnak nyilatkozó Violetta arról beszélt, hogy a 11 éves kislánya egész éjjel hányt. A gyermeket szerencsére nem kellett kórházba szállítani, otthoni kezeléssel tudják orvosolni a problémát.

Szerintem nekünk szerencsénk volt, egyelőre legalábbis úgy látom, bár félünk a hétvégétől. A kislányom osztálytársairól nem tudok semmit. Az unokám ovijából viszont értesítést kaptunk, hogy már be se vigyük a gyereket, mert nem lesz ebéd.

Tömeges ételmérgezés: egy tojás alapanyag okozhatta a fertőzést

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kommunikációs vezetője a Borsnak nyilatkozva azt közölte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálatot indított. Egyelőre annyit tudni, hogy kizárták a szalmonella fertőzést, ugyanakkor kérdéses, mi okozhatta a mérgezést.

A gyermekkórházak zökkenőmentesen fogadják és látják el a beérkezett gyerekeket. A legutóbbi hivatalos kórházi adat szerint már több, mint 50 gyermeket kezeltek eddig, de folyamatosan érkeznek az 1 és 14 év közötti újabb betegek. A kórház dolgozói kikérdezték a gyerekeket, hogy mit ettek, a tojáslevest mindenki mondta, egy tojás alapanyag lehet a probléma, ami többféle ételbe is belekerülhetett.

– közölte Mogyorósi Zsuzsanna. Majd így folytatta:

Egyre több gyerek jön ugyanazokkal a tünetekkel a 13. és a 15. kerületekből. A hányás az első, utána jön a hasmenés, már megkezdődött a kiszáradásos periódus, ezért kérem a szülőket, hogy a tünetekkel azonnal forduljanak szakemberhez. A nálunk kezelt gyerekek állapota jelenleg stabil, mindent megteszünk, hogy jobban legyenek. Infúziót és egyéb szükséges kezelést kapnak!

A Bors több XIII. illetve XV. kerületi intézményt keresett a tömeges ételmérgezés kapcsán, de sehol sem nyilatkoztak. A lap ugyanakkor arról ír, több intézmény levélben tájékoztatta tanulói szüleit a tömeges megbetegedésekről.