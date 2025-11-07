Levéltengerben úszik Budapest – Karácsony még az őszi takarítással is elakadt

A Karácsony Gergely vezette Budapesten egyre több a probléma. A fővárosi városvezetés még a természet ritmusával sem tud lépést tartani, a budapestieknek nem gyönyörűséget jelentenek az aranyló falevelek, inkább közlekedési rémálom számukra az ősz.

Karácsony nem törődik a biciklisávok takarításával (Fotó: Metropol)

A körúti bicikliúton már-már dzsungelhangulat uralkodik: a lehullott lomb szó szerint elnyelte a sávokat, a felfestéseknek nyoma sincs és ha jön az eső, akkor csak súlyosbodni fog ez a helyzet. Akkor nem csak a bringásoknak okoz problémát, hanem már az autósoknak is.

Ősz nem sodort még ennyi árva lombot... (Fotó: Metropol)

Korábban beszámoltunk már a nagykörúti problémáról, de azóta kiderült, hogy a probléma városszintű. A Mester utca is szinte eltűnt a falevélszőnyeg alatt. A kerékpársávban és a parkoló autók között is lombhegyek vannak, miközben a seprőgépeket hetek óta senki nem látta. A járokelő.hu lakossági panaszbejelentő oldalon is egymás után érkeznek a panaszok: járhatatlan bicikliutak, eldugult vízelvezetők és helyenként már rothadó lombkupacok a járdaszélen! A helyzetet súlyosbítja, hogy az FKF és a Főkert lényegesen kevesebb emberrel dolgozik, mint korábban. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a fővárosi közműcégeknél több száz embert küldtek el. Ők a nagy összeolvadás, a BKM Nonprofit Zrt. létrehozásának az áldozatai. A Főtáv, az FKF, a Főkert, a Temetkezési Intézet és a Főkűtész egybeolvasztása után több mint 500 embert rúgtak ki, köztük olyanokat is, akik évtizedek óta rendben tartották a várost.

A Mester utcában a falevelek az autók között tornyosulnak (Fotó: Metropol)

A nyáron is több helyen térdig ért a gaz, a kukákból pedig mintegy háromezerrel kevesebb van, mint néhány éve. A zöld káoszt pedig nagyon kreatívan „méhlegelőnek” keresztelték, nehogy valakinek eszébe jusson, hogy le kellene nyírni.

Sok helyen már a szeméttel keveredik a falevél (Fotó: Metropol)

A nyolcadik kerületben a helyiek szerint már tavaly is ez volt az őszi lombok kezelésének a „stratégiája”. A falevelek hetekig ott rohadnak a járda szélén, büdöset árasztva, míg végül szétázva, szétfagyva a tavaszi eső mossa el. A kérdés csak az, hogy mi lesz Budapesten, amikor havazni kezd?

Így néz ki Karácsony Budapestje, amikor a levelek győznek:

• A Nagykörúton a biciklisávokat teljesen ellepte a levéltenger, a felfestések eltűntek, a sávok csúszósak és balesetveszélyesek

• A Mester utcában és a Nagykörúton is vastagon állnak a levelek – napok óta nem járt ott seprőgép

• A járókelő.hu-ra sorra érkeznek a panaszok a járhatatlan járdákról és a rothadó levélkupacokról

• Az FKF és a Főkert létszáma megcsappant, több száz munkást elbocsátottak a városi cégek összevonása után.

• 3000 közterületi kukát is leszereltek, így a szemét és a falevél együtt marad az utcán

• A gaztengert „méhlegelőnek” nevezik, hogy ne kelljen rendbe tenni a zöldfelületeket

• A nyolcadik kerületben tavaly is hetekig ott rohadtak a levelek a járdák szélén – idén ugyanez ismétlődik.