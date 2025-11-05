RETRO RÁDIÓ

Borzasztó tragédia Budapesten: halálos áldozata van a lakástűznek

Kedden késő este tűz keletkezett Budapest XX. kerületében, a Béga utcában, Halálos áldozata is van a lakástűznek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 10:39
Budapest Gyód tűz áldozat

Egy ember meghalt egy pesterzsébeti tűzben, egy pedig Gyódon, ahol egy kisház égett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-vel.

A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak ki a tűz helyszínére. 

A közlemény szerint kedden késő este tűz keletkezett Budapest XX. kerületében, a Béga utcában: egy ötven négyzetméteres fabódé teljes terjedelmében égett, a lángok az épület körüli növényzetre is átterjedtek.

A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak ki, és megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét - írták, hozzátéve, nem zárható ki, hogy a tüzet a fabódéban működő kályha okozta.

Gyódon is tűz volt - halálos áldozata van

Az OKF közlése szerint szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház teljes terjedelmében égett. A tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.

A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét.

A tűzesetek okát tűzvizsgálat fogja feltárni - áll a közleményben.

