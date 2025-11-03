Tűzoltók rohantak a Ferdinánd hídhoz, brutális a káosz
Súlyos baleset történt a főváros két pontján.
Karambolozott két személyautó Budapest VI. kerületében, a Podmaniczky utcában, a Ferdinánd hídnál. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek megszüntetik a forgalmi akadályt – írja a Katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre