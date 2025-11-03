RETRO RÁDIÓ

Tűzoltók rohantak a Ferdinánd hídhoz, brutális a káosz

Súlyos baleset történt a főváros két pontján.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 10:20
Módosítva: 2025.11.03. 10:20
Ferdinánd híd Katasztrófavédelem baleset

Karambolozott két személyautó Budapest VI. kerületében, a Podmaniczky utcában, a Ferdinánd hídnál. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek megszüntetik a forgalmi akadályt – írja a Katasztrófavédelem. 

