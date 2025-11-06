Teljes terjedelmében égett egy kocsi a 74-es főúton
Magyarszentmiklósnál forgalomkorlátozásra kell számítani.
Kigyulladt egy személyautó a 74-es főúton, Magyarszentmiklós határában. Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a nagykanizsai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A raj egy vízsugárral eloltotta a lángokat. A tűzeset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre