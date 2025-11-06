Teljes terjedelmében égett egy kocsi a 74-es főúton

Kigyulladt egy személyautó a 74-es főúton, Magyarszentmiklós határában. Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a nagykanizsai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A raj egy vízsugárral eloltotta a lángokat. A tűzeset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.