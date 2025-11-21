Máris beköszönt az igazi tél? Nem várt fordulatot hoz az időjárás

Jellemzően borult, párás idő várható a mai napon – közölte a koponyeg.hu. A szeles idő nem kímél minket. Délkeleten várható enyhébb idő. A hétvégére pedig megérkezhet a hó is. Ilyen lesz az időjárás a napokban!

Ilyen időjárás várható a napokban Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Borult, párás idő lesz. Több hullámban érkezik Délnyugat felől csapadék. Sokfelé eső várható, de a Dunántúlon havas eső, a magasabban fekvő tájakon (főleg a Bakonyban) pedig havazás is előfordulhat. 2 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz az enyhébb idő. Megerősödik az északnyugati szél is.

Nem kímél minket az időjárás

Szombat

Borult marad az ég, és sokfelé várható további csapadék: a Dunántúlon, főleg délnyugaton, havazás, máshol havas eső, eső, zápor valószínű. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a Bakonyban és a Mecsekben hófúvások lehetnek! 0 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Hajnalban több helyen hullhat a hó, majd csökken a felhőzet. Megszűnik a csapadék és ködfoltok képződnek. A szél gyengül és délután délnyugatira fordul. Reggel 0, délután +2 fok körül alakulhat a hőmérséklet.