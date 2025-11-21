RETRO RÁDIÓ

Máris beköszönt az igazi tél? Nem várt fordulatot hoz az időjárás

Ez most mindenkit váratlanul érhet. Mutatjuk a részleteket!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 06:00
időjárás havazás tél előrejelzés

Jellemzően borult, párás idő várható a mai napon – közölte a koponyeg.hu. A szeles idő nem kímél minket. Délkeleten várható enyhébb idő. A hétvégére pedig megérkezhet a hó is. Ilyen lesz az időjárás a napokban!

Ilyen időjárás várható a napokban
Ilyen időjárás várható a napokban Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Borult, párás idő lesz. Több hullámban érkezik Délnyugat felől csapadék. Sokfelé eső várható, de a Dunántúlon havas eső, a magasabban fekvő tájakon (főleg a Bakonyban) pedig havazás is előfordulhat. 2 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz az enyhébb idő. Megerősödik az északnyugati szél is.

Nem kímél minket az időjárás

Szombat

Borult marad az ég, és sokfelé várható további csapadék: a Dunántúlon, főleg délnyugaton, havazás, máshol havas eső, eső, zápor valószínű. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a Bakonyban és a Mecsekben hófúvások lehetnek! 0 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Hajnalban több helyen hullhat a hó, majd csökken a felhőzet. Megszűnik a csapadék és ködfoltok képződnek. A szél gyengül és délután délnyugatira fordul. Reggel 0, délután +2 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu