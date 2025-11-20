Ilyen ütemben jön az idei első havazás – Drámai fordulatot vesz az időjárás, elő a hócsizmákkal!

Az elmúlt napokban már érződött, hogy komolyabb változás előtt állunk, de az elkövetkezendő napok újabb fordulatot tartogatnak: az ország nagy részén tovább romlik az időjárás: eső, lehűlés és élénk szél érkezik. A hétvégére, vagy akár már péntekre pedig megérkezhet az idei első havazás.

A hét második felétől egyre inkább téliesre vált az idő, havazás is várható – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kiadós eső jön, ami havazásba válthat át

A hét közepén tapasztalt csípős reggelek után most tovább folytatódik a lehűlés. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint délnyugat felől érkezik a hideg, így érdemes rétegesen öltözni. A szél is gyorsan irányt vált majd.

Péntekre virradóra az ország jelentős részén kiadós eső várható, a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás is előfordulhat. A hőmérséklet is téliesebb lesz a meteorológusok szerint:

2 és 12 fok között alakul, délkeleten lesz az enyhébb idő

– áll a meteorológiai portál oldalán.

A hétvégén egyre több helyen kifehéredhet az ország

Szombaton a Dunántúl nagyobb részén már hó is eshet, a Dunántúli-középhegységben és a dombságokon akár jelentősebb hótakaró is kialakulhat. Az alacsonyabb régiókban legfeljebb néhány centiméteres, gyorsan olvadó hólepel várható.