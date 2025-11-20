Ilyen ütemben jön az idei első havazás – Drámai fordulatot vesz az időjárás, elő a hócsizmákkal!
A következő napok rendkívül változékonyak lesznek: eső, havas eső, havazás is várható, és több térségben már az idei első hótakaró is kialakulhat. Ez a tél szerelmeseinek tehát jó hír, az autósoknak kevésbé. Érdemes figyelni a friss előrejelzéseket, mert a meteorológiai helyzet továbbra is bizonytalan.
Az elmúlt napokban már érződött, hogy komolyabb változás előtt állunk, de az elkövetkezendő napok újabb fordulatot tartogatnak: az ország nagy részén tovább romlik az időjárás: eső, lehűlés és élénk szél érkezik. A hétvégére, vagy akár már péntekre pedig megérkezhet az idei első havazás.
Kiadós eső jön, ami havazásba válthat át
A hét közepén tapasztalt csípős reggelek után most tovább folytatódik a lehűlés. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint délnyugat felől érkezik a hideg, így érdemes rétegesen öltözni. A szél is gyorsan irányt vált majd.
Péntekre virradóra az ország jelentős részén kiadós eső várható, a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás is előfordulhat. A hőmérséklet is téliesebb lesz a meteorológusok szerint:
2 és 12 fok között alakul, délkeleten lesz az enyhébb idő
– áll a meteorológiai portál oldalán.
A hétvégén egyre több helyen kifehéredhet az ország
Szombaton a Dunántúl nagyobb részén már hó is eshet, a Dunántúli-középhegységben és a dombságokon akár jelentősebb hótakaró is kialakulhat. Az alacsonyabb régiókban legfeljebb néhány centiméteres, gyorsan olvadó hólepel várható.
Az érkező hidegfront mögött sarki eredetű légtömegek áramlanak hazánkba, ami jelentősen lehűti a levegőt. A Weather on Maps friss adatai szerint:
- péntek hajnalban az Alpokalján és a Bakonyban várhatunk jelentősebb havazást,
- szombaton a Tiszántúl kivételével sokfelé várható hó, és ekkor alakulhat ki a legtöbb helyen hótakaró.
A hét elején már kaptunk ízelítőt a télből, ugyanis Kékestetőn és Bánkúton kedd reggelre kifehéredett a táj. Most pedig úgy tűnik, hogy a hétvégén az ország nagyobb területein is átmenetileg megmaradhat a hó.
A meteorológusok ugyanakkor hangsúlyozzák: nagy a bizonytalanság az előrejelzésekben. Ezért érdemes mindig megbizonyosodni az aktuális előrejelzésről.
Bár a jövő hét elején átmeneti melegedésre számíthatunk, egy újabb ciklon érkezése ismét csapadékot, akár havat is hozhat.
