„Ez a fotó volt az egyik utolsó dolog, ami boldogságot szerzett neki” – Eduárd életre kelti a régi fényképeket

Sok családnak szerzett már örömet Karsay Eduárd. A 31 éves férfinak a kisujjában van a fotórestaurálás. A régi fényképek számára mesélnek, ha a keze ügyébe kerülnek. Megható történetek, gyász és gyermekkori kacaj hallatszik belőlük, amint felújítja őket.

Régi fotókat ment meg egy veszprémi férfi (Fotó: Eduárd Fotó Stúdió Facebook-oldal)

Hogyan kelti életre a régi fotókat?

Sokunknál akad olyan régi felvétel, amely valamely ősünkről készült, de sajnos az idő vasfoga megette, és nagyon rossz állapotban van: kopottas, szakadt, szürke, és szinte felismerhetetlenek a rajta szereplők. Különleges hivatása van Eduárdnak, hiszen a Veszprém vármegyében élő férfi épp az ilyen képeket menti meg.

A fotórestaurátor elixírjének összetevői:

egy fotószerkesztő program,

a mesterséges intelligencia (MI)

és az aprólékos, többórás szerkesztés.

Ezek segítségével lehel életet a rég elfeledett képekbe.

Ez varázslat, egy csoda – sokan így gondolkodnak a fotószerkesztéséről. A férfi egy különleges véletlennek köszönheti, hogy 2022-ben rátalált a hivatása.

Egy városi archívumban találtam egy fotót egy rég bezárt gyárról. Miután feljavítva közzétettem egy helyi csoportban, jelentkezett egy nő. Elmesélte, hogy a 85 év feletti édesanyja magára ismert a képen, pedig a fiatalkorából semmilyen fotója nem maradt. Az a szívszorító hála, amit tőlük kaptam, indított el ezen az úton. Volt, hogy fel akartam adni, de a feleségem és a nővérem mindig támogattak, hogy folytassam. Eredetileg a vendéglátás a szakmám, de a hivatásom a múlt emlékeinek megmentése

– mesélte lelkesen Eduárd a Metropolnak.

A férfi élénk színt is ad a fekete-fehér képeknek (Fotó: Eduárd Fotó Stúdió Facebook-oldal)

„Még láthatta a szüleit”

Így kezdődött hát. A férfi saját magától tanult mindent, mára pedig profi emlékmentő. Legtöbbször digitálisan, lefotózva kapja meg a régi képeket. Laptop, szerkesztőprogram és ritkán az MI hármasával javítja fel a képeket.

Az MI gyakran eltorzítja az arcokat, és elvész a lényeg: a hitelesség. Én minőségre törekszem, ezért sokszor több különböző fotóból dolgozom össze a végeredményt, hogy az arc minden részlete az eredeti maradjon. Ez egy aprólékos, órákig tartó kézi munka, ahol minden vonást és tekintetet tiszteletben tartok. Nem csak feljavítom az adott képet, hanem rekonstruálom a valóságot

– hangsúlyozta a veszprémi fotómentő. „Ha mondjuk egy katonai ruha színét akarom meghatározni, akkor szoktam az MI segítségét kérni. Ha viszont a hajszínre vagyok kíváncsi, arra a hozzátartozónál kérdezek rá. Sokan kérik, hogy különálló képekből egy végsőt készítsek nekik, ehhez is az MI-t használom persze” – példálózott.