„Ez a fotó volt az egyik utolsó dolog, ami boldogságot szerzett neki” – Eduárd életre kelti a régi fényképeket
Szinte visszaintegetnek a családi fényképek szereplői, ha egy Veszprém vármegyei férfi kezébe kerülnek, aki feljavítja őket. Karsay Eduárd csodákat képes művelni a régi fotókkal. Amelyekről más már rég lemondott volna, ő azokat megmenti: a fotórestaurálás nagymestere életre kelti a kopottas, viharvert családi felvételeket.
Sok családnak szerzett már örömet Karsay Eduárd. A 31 éves férfinak a kisujjában van a fotórestaurálás. A régi fényképek számára mesélnek, ha a keze ügyébe kerülnek. Megható történetek, gyász és gyermekkori kacaj hallatszik belőlük, amint felújítja őket.
Hogyan kelti életre a régi fotókat?
Sokunknál akad olyan régi felvétel, amely valamely ősünkről készült, de sajnos az idő vasfoga megette, és nagyon rossz állapotban van: kopottas, szakadt, szürke, és szinte felismerhetetlenek a rajta szereplők. Különleges hivatása van Eduárdnak, hiszen a Veszprém vármegyében élő férfi épp az ilyen képeket menti meg.
A fotórestaurátor elixírjének összetevői:
- egy fotószerkesztő program,
- a mesterséges intelligencia (MI)
- és az aprólékos, többórás szerkesztés.
Ezek segítségével lehel életet a rég elfeledett képekbe.
Ez varázslat, egy csoda – sokan így gondolkodnak a fotószerkesztéséről. A férfi egy különleges véletlennek köszönheti, hogy 2022-ben rátalált a hivatása.
Egy városi archívumban találtam egy fotót egy rég bezárt gyárról. Miután feljavítva közzétettem egy helyi csoportban, jelentkezett egy nő. Elmesélte, hogy a 85 év feletti édesanyja magára ismert a képen, pedig a fiatalkorából semmilyen fotója nem maradt. Az a szívszorító hála, amit tőlük kaptam, indított el ezen az úton. Volt, hogy fel akartam adni, de a feleségem és a nővérem mindig támogattak, hogy folytassam. Eredetileg a vendéglátás a szakmám, de a hivatásom a múlt emlékeinek megmentése
– mesélte lelkesen Eduárd a Metropolnak.
„Még láthatta a szüleit”
Így kezdődött hát. A férfi saját magától tanult mindent, mára pedig profi emlékmentő. Legtöbbször digitálisan, lefotózva kapja meg a régi képeket. Laptop, szerkesztőprogram és ritkán az MI hármasával javítja fel a képeket.
Az MI gyakran eltorzítja az arcokat, és elvész a lényeg: a hitelesség. Én minőségre törekszem, ezért sokszor több különböző fotóból dolgozom össze a végeredményt, hogy az arc minden részlete az eredeti maradjon. Ez egy aprólékos, órákig tartó kézi munka, ahol minden vonást és tekintetet tiszteletben tartok. Nem csak feljavítom az adott képet, hanem rekonstruálom a valóságot
– hangsúlyozta a veszprémi fotómentő. „Ha mondjuk egy katonai ruha színét akarom meghatározni, akkor szoktam az MI segítségét kérni. Ha viszont a hajszínre vagyok kíváncsi, arra a hozzátartozónál kérdezek rá. Sokan kérik, hogy különálló képekből egy végsőt készítsek nekik, ehhez is az MI-t használom persze” – példálózott.
Van, amikor meglepő kérést kap.
„Olyan is volt, hogy valaki épp az ellenkezőjét akarta, azt, hogy tüntessek el valakit a fotóról” – mesélte.
Minden kép mögött egy szívszorító történet rejlik, amely mélyen megragadt benne.
Egyszer egy férfi küldött egy képet az édesanyjáról felújításra. Akkor még nem tudtam, hogy az anyukája kórházban van. A hölgy a kórházi ágyán még láthatta a szüleit és saját magát színesben, tiszta minőségben. Ez a fotó volt az egyik utolsó dolog, ami boldogságot szerzett neki a végnapjaiban
– mesélte.
A másik egy hölgy volt, akinek fiatalon meghalt a párja. A nőnek régi álma vált valóra, amikor Eduárd segített neki. „Nem volt közös képük a gyermekükkel. Külön fotókból alkottam meg nekik az első és egyetlen közös családi portrét. Kaptam egy felvételt a pillanatról, amikor a fiú kibontotta az ajándékot: látni lehetett, ahogy kicsordulnak a könnyei. Ezek azok a pillanatok, amikor érzem, hogy a munkámnak valódi súlya van” – vallotta be.
Minden karácsonykor gőzerővel dolgozik, hogy másoknak adjon örömet. Tavaly az egyik ügyfele egy régi, sérült családi fotót adott a kezébe, amivel a szeretteit akarta meglepni.
Az utolsó napokban, közvetlenül az ünnep előtt keresett meg, de sikerült időben elkészülnöm vele. Ez is megmutatta, hogy egy életre keltett emlék mennyivel többet ér bármilyen tárgynál
– lelkendezett.
Képeit rendszeresen megosztja az Eduárd Fotó Stúdió közösségi oldalán. Fontosnak tartja, hogy más is lássa a remekműveket, hiszen ezzel a múlt szép emlékei elevenedhetnek meg. „Olyan ez, mintha egy kicsit visszaadnám nekik, amit az idő már elvett tőlük. Megtisztelő, hogy idegenek a legféltettebb családi emlékeiket bízzák rám” – zárta szavait a férfi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre