RETRO RÁDIÓ

„Ez a fotó volt az egyik utolsó dolog, ami boldogságot szerzett neki” – Eduárd életre kelti a régi fényképeket

Szinte visszaintegetnek a családi fényképek szereplői, ha egy Veszprém vármegyei férfi kezébe kerülnek, aki feljavítja őket. Karsay Eduárd csodákat képes művelni a régi fotókkal. Amelyekről más már rég lemondott volna, ő azokat megmenti: a fotórestaurálás nagymestere életre kelti a kopottas, viharvert családi felvételeket.

Megosztás
Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2026.01.02. 11:30
Módosítva: 2026.01.02. 11:59
restaurálás családi fotó régi fotó mesterséges intelligencia (MI) segítség

Sok családnak szerzett már örömet Karsay Eduárd. A 31 éves férfinak a kisujjában van a fotórestaurálás. A régi fényképek számára mesélnek, ha a keze ügyébe kerülnek. Megható történetek, gyász és gyermekkori kacaj hallatszik belőlük, amint felújítja őket.

régi fotó
Régi fotókat ment meg egy veszprémi férfi (Fotó: Eduárd Fotó Stúdió Facebook-oldal)

Hogyan kelti életre a régi fotókat?

Sokunknál akad olyan régi felvétel, amely valamely ősünkről készült, de sajnos az idő vasfoga megette, és nagyon rossz állapotban van: kopottas, szakadt, szürke, és szinte felismerhetetlenek a rajta szereplők. Különleges hivatása van Eduárdnak, hiszen a Veszprém vármegyében élő férfi épp az ilyen képeket menti meg.

A fotórestaurátor elixírjének összetevői:

  • egy fotószerkesztő program,
  • a mesterséges intelligencia (MI)
  • és az aprólékos, többórás szerkesztés.

Ezek segítségével lehel életet a rég elfeledett képekbe.

Ez varázslat, egy csoda – sokan így gondolkodnak a fotószerkesztéséről. A férfi egy különleges véletlennek köszönheti, hogy 2022-ben rátalált a hivatása.

Egy városi archívumban találtam egy fotót egy rég bezárt gyárról. Miután feljavítva közzétettem egy helyi csoportban, jelentkezett egy nő. Elmesélte, hogy a 85 év feletti édesanyja magára ismert a képen, pedig a fiatalkorából semmilyen fotója nem maradt. Az a szívszorító hála, amit tőlük kaptam, indított el ezen az úton. Volt, hogy fel akartam adni, de a feleségem és a nővérem mindig támogattak, hogy folytassam. Eredetileg a vendéglátás a szakmám, de a hivatásom a múlt emlékeinek megmentése

– mesélte lelkesen Eduárd a Metropolnak.

A férfi élénk színt is ad a fekete-fehér képeknek (Fotó: Eduárd Fotó Stúdió Facebook-oldal)

„Még láthatta a szüleit”

Így kezdődött hát. A férfi saját magától tanult mindent, mára pedig profi emlékmentő. Legtöbbször digitálisan, lefotózva kapja meg a régi képeket. Laptop, szerkesztőprogram és ritkán az MI hármasával javítja fel a képeket.  

Az MI gyakran eltorzítja az arcokat, és elvész a lényeg: a hitelesség. Én minőségre törekszem, ezért sokszor több különböző fotóból dolgozom össze a végeredményt, hogy az arc minden részlete az eredeti maradjon. Ez egy aprólékos, órákig tartó kézi munka, ahol minden vonást és tekintetet tiszteletben tartok. Nem csak feljavítom az adott  képet, hanem rekonstruálom a valóságot

– hangsúlyozta a veszprémi fotómentő.  „Ha mondjuk egy katonai ruha színét akarom meghatározni, akkor szoktam az MI segítségét kérni. Ha viszont a hajszínre vagyok kíváncsi, arra a hozzátartozónál kérdezek rá. Sokan kérik, hogy különálló képekből egy végsőt készítsek nekik, ehhez is az MI-t használom persze” példálózott. 

Van, amikor meglepő kérést kap. 

„Olyan is volt, hogy valaki épp az ellenkezőjét akarta, azt, hogy tüntessek el valakit a fotóról” – mesélte. 

Minden kép mögött egy szívszorító történet rejlik, amely mélyen megragadt benne. 

Egyszer egy férfi küldött egy képet az édesanyjáról felújításra. Akkor még nem tudtam, hogy az anyukája kórházban van. A hölgy a kórházi ágyán még láthatta a szüleit és saját magát színesben, tiszta minőségben. Ez a fotó volt az egyik utolsó dolog, ami boldogságot szerzett neki a végnapjaiban

– mesélte.

Eduárd maga kísérletezte ki, hogyan lehet életet lehelni a régi fotókba (Fotó: Eduárd Fotó Stúdió Facebook-oldal)

A másik egy hölgy volt, akinek fiatalon meghalt a párja. A nőnek régi álma vált valóra, amikor Eduárd segített neki. „Nem volt közös képük a gyermekükkel. Külön fotókból alkottam meg nekik az első és egyetlen közös családi portrét. Kaptam egy felvételt a pillanatról, amikor a fiú kibontotta az ajándékot: látni lehetett, ahogy kicsordulnak a könnyei. Ezek azok a pillanatok, amikor érzem, hogy a munkámnak valódi súlya van” – vallotta be.

Minden karácsonykor gőzerővel dolgozik, hogy másoknak adjon örömet. Tavaly az egyik ügyfele egy régi, sérült családi fotót adott a kezébe, amivel a szeretteit akarta meglepni. 

Az utolsó napokban, közvetlenül az ünnep előtt keresett meg, de sikerült időben elkészülnöm vele. Ez is megmutatta, hogy egy életre keltett emlék mennyivel többet ér bármilyen tárgynál

 – lelkendezett.

Eduárdhoz fordult egy hölgy, hogy restaurálja a róla készült egyetlen gyermekkori fotót (Fotó: Eduárd Fotó Stúdió Facebook-oldal)

Képeit rendszeresen megosztja az Eduárd Fotó Stúdió közösségi oldalán. Fontosnak tartja, hogy más is lássa a remekműveket, hiszen ezzel a múlt szép emlékei elevenedhetnek meg. „Olyan ez, mintha egy kicsit visszaadnám nekik, amit az idő már elvett tőlük. Megtisztelő, hogy idegenek a legféltettebb családi emlékeiket bízzák rám” – zárta szavait a férfi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu