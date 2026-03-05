Orbán Viktor: a sikeres megfejtő megkapja a rajzot!

Fontosabbnál fontosabb kérdések sorakoztak Rónai Egon előtt a szerdai élő Orbán Viktor-interjú során, ám az első kérdés meglepő módon arra vonatkozott az ATV stúdiójában: hogy a miniszterelnök vajon ezúttal is rajzol majd vagy sem. Orbán Viktor így válaszolt: „Ha jókat kérdez, akkor biztosan!”

Újabb interjú, újabb rajz: Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjút (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Egy nappal később pedig a kormányfő megmutatta a művet. Sőt, a következőt írta mellé a Facebook-oldalán: