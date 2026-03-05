Young G Béci kiakadt a folyamatosan emelkedő benzinárakon

Az ukránok még mindig nem nyitották meg a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel pedig azt sikerült elérniük, hogy Magyarország kényszerből hozzányúljon a stratégia tartalékaihoz. Az sem rettentette el Ukrajnát, amikor Szijjártó Péter bejelentette, hogy országunk nem fog több dízel üzemanyagot küldeni nekik. A Barátság kőolajvezeték elzárása minden magyart érinteni fog, Young G Béci pont tankolás közben jött rá, hogy mennyire szörnyű a helyzetünk - írja a Bors.

Young G Béci elmondása szerint az iráni háború is szerepet játszik az emelkedő benzinárakban (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci sokkot kapott az árakon

Csak a mai napon kilenc forinttal emelkedett a dízel ára és ez szerintem csak a kezdet. Ennyit az olcsó kőolajról. Itt van két vezetékünk, az egyik Horvátországból, a másik Ukrajnán keresztül jönne. Nyilván ez nem alanyi jogon jönne, mert fizetünk érte az oroszoknak. Mondhatjátok, hogy ezzel támogatjuk az ukránokkal való háborújukat, mind azzal a 0,02%-al, amit fizetünk nekik. Ilyenkor milyen jól jönne, ha nem kellene kilenc forinttal többet fizetni és a gázról ne is beszéljünk

– mondta közösségi oldalán a rapper.

Young G Béci úgy tudja, hogy 50%-al emelkedett a gáz ára a jelenlegi háborús helyzet miatt, ami elmondása szerint egy embernek köszönhető. „Itt van a mi kis humoristánk, Zelenszkij, akire ha ránézek is hányingerem lesz. Az, hogy a Tisza még támogatja is... Nem az, aki rájuk szavaz, mert lehet, hogy ő nincs is ezzel tisztában, de Magyar Péter biztos, hogy összejátszik vele. Ilyenkor neki kellene kiállnia és azt mondani, hogy ebből elég volt, kiállok a magyarokért és ellenzem, hogy ne jöjjön kőolaj az országba” - jegyezte meg a rapper.

Young G Béci hazaárulónak nevezte a botrányhős politikust (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci szerint védeni kellene a magyar embereket

Bármilyen olyan alternatíva, ami elősegíti, hogy ne emelkedjenek az egekbe az energiaárak, hogy a magyar emberek ne fizessenek többet ezért, én úgy gondolom, hogy meg kéne lépni. Az, hogy Magyar Péter megint össze-vissza hazudozik, egyszer azt mondja, hogy az oroszokról le kell válnunk, aztán ezt letagadja, minden fent van az interneten. Akivel összejátszik Zelenszkij, annak szólnia kellene, hogy ebből elég

– állította a rapper.