Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi nem kérünk
Így telt a szilveszter Berlinben: rendőrökre támadtak migránsok tűzijátékokkal, számos sérült, közel négyszáz őrizetbe vett személy – hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs egy videót is megosztott közösségi oldalán a berlini káoszról.
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Németországban több nagyvárosban is káoszba, zavargásokba fulladt a szilveszteri ünneplés. Migránsok tomboltak az utcákon, autókat gyújtottak fel, rendőrökre, tűzoltókra, sőt, mentősökre támadtak. A káoszban többen nagyon súlyosan megsérültek. Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót a berlini eseményekről.
Bejegyzésében kiemelte:
Ebből Magyarországon nem kérünk! Amíg nem egy Brüsszel-barát kormány dönt erről, hanem nemzeti kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!
Németországban 4000 rendőrt vezényeltek az utcákra
Zavargások, halálesetek és tömeges letartóztatások hírétől hangos a német sajtó. A rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozatában beismerte: a rendbontók között nagy számban tartóztattak le olyan férfiakat, akik migrációs háttérrel rendelkeznek.
Németországban több súlyos baleset és rendbontás is történt a szilveszteri ünneplés során. Több fiatal veszítette életét vagy sérült meg súlyosan házilag készített pirotechnikai eszközök miatt. A berlini baleseti kórház 25 olyan sérültet látott el, akik részben vagy teljesen elvesztették kezüket. Nyolc gyermek súlyos sérülést szenvedett.
Több mint százszor riasztották a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot.
Beszámolók szerint némely városrészekben a mentők csak rendőri biztosítással tudták ellátni a feladatukat. Több nagyvárosban a rendőrséget is megtámadták, szemeteseket gyújtottak fel, üvegekkel dobálták a rendfenntartó erőket – írja az Origo.
Berlinben több mint négyezer rendőrt kellett az utcákra vezényelni. A német rendőrszakszervezet alelnöke úgy nyilatkozott: a rendbontások mögött migránsok álltak.
Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet
– nyilatkozta a Weltnek az alelnök.
Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek.
Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak.
Káoszba torkollt Hollandiában a szilveszter, országszerte számos városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.
Autók lángoltak, Molotov-koktélokat dobáltak a rendőrökre, a segélyhívószámok túlterheltek voltak: Hollandia több városában is komoly szilveszteri incidensekhez kellett kivonulniuk a mentőszolgálat munkatársainak. Egy ember meghalt. Amszterdamban kigyulladt egy templom – számolt be az áldatlan állapotokról a Die Welt.
Erőszakba torkollott Hollandiában az utolsó olyan szilveszteri ünnepség, ahol még engedélyezték a tűzijátékokat.
Több városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.
Amszterdamban a belvárosban található Vondelkerk templom tornya kigyulladt. A torony teteje összeomlott, és nagyszámú mentőegységet riasztottak a helyszínre.
A hollandiai segélyhívószám országszerte túlterhelt volt,
ezért a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy csak életveszélyes helyzetben kérjenek segítséget.
Breda város rendőrsége arról számolt be, hogy
Molotov-koktélokkal és térkövekkel dobálták meg a rendőröket.
Autókat is felgyújtottak, egy rendőrautót kiégettek, és verekedések törtek ki. A belga határ közelében fekvő Roosendaal városában a rendőrség arról számolt be, hogy tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket, amiért hét embert letartóztattak.
Hágában pedig ismét petárdákkal támadtak rendőrökre
Egy parlamenti döntés értelmében a 2026/2027-es évfordulón lép hatályba a tűzijátékok tilalma. A rendőrségi jelentések az illegális és egyes esetekben rendkívül veszélyes tűzijátékok behozatalának növekedéséről is beszámolnak.
Ezek bombákéhoz és gránátokéhoz hasonló, hatalmas robbanóerővel rendelkeznek
Évek óta tilos az országban a nehézpetárdák értékesítése és használata, ám a magánszemélyek legálisan vásárolhatnak ilyen pirotechnikai eszközöket Belgiumban és Németországban, majd átcsempészik a határon – írja a Ripost.
