Orbán Balázs: A szilveszteri migránserőszakból mi nem kérünk

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Németországban több nagyvárosban is káoszba, zavargásokba fulladt a szilveszteri ünneplés. Migránsok tomboltak az utcákon, autókat gyújtottak fel, rendőrökre, tűzoltókra, sőt, mentősökre támadtak. A káoszban többen nagyon súlyosan megsérültek. Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót a berlini eseményekről.

Ami Berlinben történt, abból mi Magyarországon nem kérünk – emelte ki Orbán Balázs. Fotó: AFP

Bejegyzésében kiemelte:

Ebből Magyarországon nem kérünk! Amíg nem egy Brüsszel-barát kormány dönt erről, hanem nemzeti kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!

Németországban 4000 rendőrt vezényeltek az utcákra

Zavargások, halálesetek és tömeges letartóztatások hírétől hangos a német sajtó. A rendőrszakszervezet alelnöke nyilatkozatában beismerte: a rendbontók között nagy számban tartóztattak le olyan férfiakat, akik migrációs háttérrel rendelkeznek.

Német rendőrök Forrás: AFP

Németországban több súlyos baleset és rendbontás is történt a szilveszteri ünneplés során. Több fiatal veszítette életét vagy sérült meg súlyosan házilag készített pirotechnikai eszközök miatt. A berlini baleseti kórház 25 olyan sérültet látott el, akik részben vagy teljesen elvesztették kezüket. Nyolc gyermek súlyos sérülést szenvedett.

Több mint négyezer német rendőrt kellett kivezényelni a zavargások miatt. Fotó: AFP

Több mint százszor riasztották a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot.

Beszámolók szerint némely városrészekben a mentők csak rendőri biztosítással tudták ellátni a feladatukat. Több nagyvárosban a rendőrséget is megtámadták, szemeteseket gyújtottak fel, üvegekkel dobálták a rendfenntartó erőket – írja az Origo.

Berlinben több mint négyezer rendőrt kellett az utcákra vezényelni. A német rendőrszakszervezet alelnöke úgy nyilatkozott: a rendbontások mögött migránsok álltak.

Egy olyan szilveszteri éjszakáról beszélünk, amelyet békésnek neveznek, miközben több mint négyszáz embert vettek őrizetbe, és számos támadás érte a rendfenntartókat. Ez egyértelműen jelzi, mennyire súlyos a helyzet

– nyilatkozta a Weltnek az alelnök.

Elmondása szerint az erőszakos cselekmények elkövetői tiszteletlenül viselkedő férfiak voltak, akik közül sokan migrációs háttérrel rendelkeznek.

Hozzátette: a berlini rendőrség által kidolgozott intézkedési tervek működtek, a rendőrök kiváló munkát végeztek, ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy ehhez az állapothoz hozzászokjanak. Bár az előző év még súlyosabb volt, meglátása szerint az idei események sem tekinthetők jónak.