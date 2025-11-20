Napi horoszkóp: erre a 7 csillagjegyre különleges hatással lesz a Skorpió újhold

A 2025. november 20-ai napi horoszkóp sok csillagjegy számára tartogat pozitív dolgokat a mára. Előfordulhat, hogy te is közöttük vagy! Most kiderül!

Fotó: Billion Photos/Shutterstock

Kos

Csütörtökön a Skorpió újhold nagy hatással van önre. Gyógyító energiákat hoz, és spirituális felismeréseket is jelez. Lassítson le egy kicsit, hogy meghallja, mit üzen a lelke! Minden, amibe ma belekezd, hosszú távon sikereket ígér.

Bika

Csütörtökön az újhold az ön jegyével szemben álló jegyben jön létre. Ez a párkapcsolat és a szerelem területére gyakorol nagy hatást. Egy élmény hatására olyan közel kerülhet a párjához, mint még soha. Ha egyedülálló, a következő holdciklusban rátalálhat a szerelemre!

Ikrek

Szép nap áll ön előtt: egy váratlan látogató és egy elfeledett lehetőség is betoppanhat az életébe. Egy régi, eddig kiaknázatlan tehetségét ma újra hasznosíthatja. Lehet, hogy ez egy teljesen új utat nyit meg ön előtt.

Rák

A Skorpió újhold különösen erős spirituális színezetet ad ennek a napnak. Helyre kerülhetnek önben az érzelmek, könnyebbé válhat a lezárás, az elengedés, és ezzel együtt az újrakezdés is. Szerencsés folyamatok indulhatnak el a víz elemű újholdnál.

Oroszlán

A Skorpió újhold erős spirituális, érzelmi energia. Emiatt csütörtökön nehezére eshet a koncentrálás, főleg munkában vagy kötelességek terén. Az érzelmek világában azonban otthonosan mozog. Bonyolult szerelmi vagy családi ügyekben most megtalálhatja a megoldást, és másoknak is értékes tanácsokat adhat.

Szűz

A Skorpió újholdnak köszönhetően lelkileg meg tud nyílni az arra érdemes emberek előtt. Ez feloldhat önben olyan gátakat, amelyek az elmúlt időszakban visszatartották. Pénzügyekben jó hírek érkezhetnek.

Mérleg

Ma minden olyan tevékenység, amelyhez szenvedélyesen viszonyul, valódi sikert eredményez. Az a lelkesedés, amellyel beleveti magát a feladatokba, mindig meghozza a gyümölcsét – és erre a mai nap újabb bizonyítékkal szolgálhat.

Skorpió

A Skorpió újhold az év legfontosabb újholdja az ön számára. A Skorpió Nap ezen a napon együtt áll a Holddal. Most olyan változások indulnak meg, amelyek mind az ön javát szolgálják. Ez a nap nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szól: a kettő most összekapcsolódik.