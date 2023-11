Ma ilyen hatással lesz a Skorpió újhold a csillagjegyekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szép nap áll ön előtt: egy váratlan látogató, és ezzel együtt egy elfeledett lehetőség toppanhat be önhöz. Egy régi, eddig kiaknázatlan tehetségének ma újra hasznát veheti. Lehet, hogy ez egy egészen új utat nyit meg ön előtt.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valamivel kapcsolatban nyeregben érzi magát, és igaza is van, de egyelőre nem szabad ezt nagy dobra vernie. Az utóbbi időben már tapasztalhatta, hogy amit elkiabált, abból végül nem lett semmit. Most szabad titkolóznia!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szánjon ma időt rá, hogy meghallgatja a főnöke panaszkodását. Különösen egy nőnemű főnökkel lehet baja, de ha segít neki bizonyos dolgok megoldásában, akkor számíthat a hálájára. Rendezkedjen be a tanácsadói szerepre!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn nagyon nehezére eshet a koncentrálás, főleg a munkára, kötelező feladatokra. Az érzelmek terén azonban teljesen otthon van. Bonyolult szerelmi, családi ügyekben megoldást találhat, tanácsot adhat másoknak is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az a hatalmas lelkesedés, amivel beveti magát a feladatokba, mindig meghozza a gyümölcsét és erre a mai nap ismét bizonyítékkal szolgálhat. Nagy sikert könyvelhet el hétfőn, vagy extra pénz állhat a házhoz.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn egy friss információ arra készteti, hogy ismét valami új dologba fogjon, vagy elindítson egy projektet, amelyre már egy ideje amúgy is készül. Bármi is az a kihívás, amely most ön előtt áll, ne torpanjon meg a startvonal mögött!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Skorpió újhold felerősíti a megérzéseit. Ma szükség is lehet különleges emberismeretére. Egy feszült helyzetet kell kezelni valakivel, aki talán közel áll önhöz, amit talán akkor tud a leghatékonyabban megtenni, ha a probléma okait tárja fel.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Újhold van ma a Skorpió jegyében, ez új kezdeteket jelez önnek. Bizonyos tervek, elgondolások most érnek be tudati-lelki szinten, és így elhatározássá állnak össze. Szerencsés lehetőségei is adódhatnak a mai napon.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Talán még mindig a Mars–Uránusz szembenállás hatása, hogy hétfőn szenvedélyesebb lesz a szokásosnál, és könnyen elragadják az indulatai. Vigyázzon azonban, nehogy veszélyes vizekre evezzen! Egy meggondolatlan lépéssel ugyanis fejre állhat minden ön körül.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn akadályba ütközik valamiben és még az is előfordulhat, hogy őszintén tart valakitől, annyira rámenős, vagy netán követelőző az illető. Bár ön nem agresszív típus, könnyen lehet, hogy most muszáj lesz a szokásosnál határozottabb fellépéssel reagálnia.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma új erőforrásait fedezheti fel, és rájöhet, hogy még többre képes, mint gondolta. Ebben is segít önnek a Skorpió újhold. Higgyen magában, megvan minden képessége, ami ahhoz kell, hogy egy tervet sikerre vigyen.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Skorpió újhold miatt a párkapcsolat terén megújulásra számíthat. Ha nagy a szerelem, akkor közös tervük van, és ezzel kapcsolatban érnek el előrelépést. Ha a régi már teljesen elmúlt, akkor felbukkanhat egy másik fél.