Hihetetlen: Oszvald Marika ezt az extrém dolgot hajtotta végre - Videó

Oszvald Marika (polgári nevén: Oszvald Mária Gertrúd) Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, operetténekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Máig egy igazi energiabomba, 70 felett is kirobbanó formában van Oszvald Marika! A minap pedig egy extrém sportot is kipróbált!

Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

„Amikor gyerek voltam akkor én toronyugró voltam. 14 éves koromban országos ifjúsági bajnok is voltam. A vizet nagyon szeretem és volt egy barátnőm, akiből búvár lett és most úgy éreztem hogy eljött az idő, hogy én is kipróbáljam ezt a bizonyos dolgot, hiszen sokszor vagyok olyan helyen tengernél, ahol ahol nagyon jól lehetne búvárkodni” - kezdte vidáman mindenki kedvenc színésznője.

Marika ugyanis már az idei nyaralására készül, amelyet mint mindig aktív pihenéssel szeretné eltölteni.

„Az idén olyan helyre szeretnék majd eljutni, ahol olyan igazi szép halak vannak, meg szép korall, meg minden. Ahol olyan vadregényes a tenger mélye és ahhoz szükségem van arra, hogy én mélyebbre tudjak menni és mivel egész életemben hajtottak kíváncsiság, hát ezt most még azért szeretnék kipróbálni. Az embernek a lelkülete az meg tud maradni fiatalnak. A lelkem hajt igazából, a testem még talán nem tart ott azon a fokon, hogy ne engedhetném meg magamnak azt, hogy én kipróbálják ilyen dolgot is. Persze érzi az ember a korában, 73 évesen, hogy már nem olyan az ember szervezete” - mesélte Oszvald Marika.

Az utánozhatatlan díva folyamatosan pörög, imádja a sűrű hétköznapokat, de nem mindig volt ez így. Eddig nem beszélt róla, de volt olyan időszak, amikor lábra is alig bírt állni. Legendás cigánykerekeivel és spárgáival jócskán elhasználta testét. Rengeteg sérülést szerzett, a pihenést pedig hírből sem ismerte. És bizony mindez csúnyán megbosszulta magát, hogy mi jött ezután, arról most ő fog mesélni.