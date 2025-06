Létrejön Budapest ökocentruma

Közel húszéves küzdelem végére tehettek pontot a XVI. kerületben. A Csobaj-tó és környéke önkormányzati tulajdonba kerül, erről számolt be Kovács Péter XVI. kerületi polgármester. Ezzel egy újabb programpont teljesült, amely szerint nem csökkentik hanem növelik a közösségi zöldterületek számát, valamint a Csobaj-bányató megszerzését is azért ígérte meg az önkormányzat, hogy megmaradhasson.

A Csobaj-tó és környéke ökucentrummá alakulhat. A bányató megvétele fontos fordulópont a kerület számára. Fotó: Metropol

A bányató és környéke ökocentrummá alakulhat, ez fontos mérföldkő a XVI. kerület számára

Aláírták azt a szerződést, amelyben élesítették, hogy az önkormányzat megvásárolja ezt a 154 ezer négyzetméter, 20 focipálya méretű területet és ezt zöldtelületként fogja rekreációs övezetben hasznosítani. Ezzel az önkormányzat, a befektető és a korábbi tulajdonosnak az érdekei találkoztak.

A vásárlás részletekben zajlik, 5 év alatt vásárolják meg. A fejlesztések tehát fokozatosan fognak megvalósulni. Egy biztos; nem fogják beépíteni ezt a területet.

Szász József önkormányzati képviselő egy aktualitásra utaló hasonlattal élt; kis lépés a polgármester programjának megvalósításában, nagy lépés Budapest zöldterületeinek kialakításában. A képviselő kifejezte, hogy egy közel 15-20 éves bonyodalomnak tesz pontot a végére az önkormányzat. A civilekkel és a lakosokkal közös küzdelem során egy olyan zöldterületet alakíthatnak ki, amely a képviselő szerint Budapest új Margit-sziget is lehetne.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő szerint akkora zöldterületet vásároltak, hogy a Holdról is látszik. Budapest területéhez képest akkora zöldterület, kell is ennyi hely számunkra, mert valaha sóder/homokbánya volt, jelenleg ez egy tájseb. Egy adott településnek az intelligenciájáról ott is lemérhető, hogy minél több ember okozta tájsebet rendbe hozzon.

A képviselő azt is kiemelte, jókor jött ez a felvásárlás, hiszen 75 000 fát terveztek elültetni - ennyi lakosa van a XVI. kerületnek. Ezidáig híján voltak azoknak az önkormányzati területeknek, ahol ezt megtehetik.

A sajtó kérdéseire azt is elmondták, hogy a lakosság bevonásával, ötletpályázat kiírásával, valamint szakértőkkel tervezik ökocentrummá tenni a területet.