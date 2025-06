Az ellenzéknek a Pride fontosabb, mint Budapest, Brüsszel pedig fontosabb, mint Magyarország!

Brüsszel diktál

Ma az egész ellenzék egyesült a Pride-dal! - kezdte Facebook-bejegyzését Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki rávilágított arra, miért is jött létre akár törvénytelenül is a Pride:

Az elmúlt napokban Brüsszel a legmagasabb szinten, a Bizottság elnöke részéről tette többször is nyilvánvalóvá: Pride-nak Budapesten is lenni kell, ezért nem csoda, hogy a főváros vezetésének ez lett a legfontosabb!

Mintha ez lenne Budapest legnagyobb problémája. Dugók, szemét, csőd már nem számít, ha a Pride-ról van szó, semmi nem drága! A mai nap újabb bizonyíték arra: az ellenzéknek a Pride fontosabb, mint a főváros, Brüsszel pedig fontosabb mint Magyarország! - zárta posztját Gulyás.

Brüsszel utasításait követve vonult az ellenzék - Fotó: Ripost

Az ellenzék részéről feltűnt Karácsony Gergely főpolgármester, Kunhalmi Ágnes, Hadházy Ákos, Szabó Tímea, Niedermüller Péter, Cseh Katalin, de ott volt a Pride-tüntetések trombitása, Szabó Bálint, és Greta Thunberg is, aki nemrég még Gázába akart bejutni, ahol - fogalmazzunk így - nem igazán jellemző a Pride vagy a tolerancia. Magyar Péter, aki látványosan kerülte a Pride-témáját hónapokig, nem jelent meg, de egy róla szóló könyvet árultak a Pride-on, maga a szerző, és még bankkártyás terminál is várta az érdeklődőket. Azt mindenesetre már egy friss felmérés is bizonyítja, hogy híveinek döntő többsége Pride-párti. Skrabski Fruzsina szerint egyébként a nap fő vesztese Magyar Péter, a közösségi oldalán a dokumentumfilm-rendező azt írta, hogy a Tisza Párt elnöke "nem tűnik se bátornak, se karakánnak, se semmilyennek". A Magyarról írt könyvvel ellentétben ingyen osztogatták azokat a hormonterápiás brosúrákat, amelyek részletesen bemutatják a feminizáló és maszkulinizáló hormonterápiák hatásait, célját.

Fotó: Ripost

Hol a pénz?

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke arra mutatott rá, hogy miközben csődben van Budapest, és Karácsony Gergely áldozatként tetszeleg, a Brüsszel által forszírozott Pride-ra valahogy lett pénz:

"Pride-ra, bezzeg van pénz! Karácsonynak és az ellenzéki pártoknak fontosabb a Pride, mint a Főváros. Szabad szemmel is jól látható, hogy egy ilyen rendezvény, mint a Pride, százmilliós tétel. De a budapestiek minden problémájára az a válasz, hogy “nincs pénz”. A BKV és a közvilágítás lekapcsolásával fenyegetőznek - de Pride, az van… Karácsonyék azt sem tudják, hogy jövő héten mi lesz a fővárossal, de genderpropagandára futja. A csőd kellős közepén, amikor “semmire nincs”, Pride parádéra azért sikerült elégetni egy-két kamionnyi pénzt. Karácsony Gergely és a Tisza párt el kell számoljanak azzal, mi történt és hogy lehet, hogy ezt a pénzt a főváros mindenféle vita nélkül elszórhatta az utcán.

Csőd, dugók, káosz, lezárások mindenhol és egy lépésre áll Budapest a fizetésképtelenségtől; a fővárosi cégek alkalmazottai pedig azt sem tudják, hogy a következő hónapban lesz-e fizetésük. Nekik mit válaszol majd a főprájdmester? Fizetés nincs, szeressék egymást…(?) Pride-ra van pénze Karácsonynak és az őt támogató ellenzéki pártoknak, a város közben teljesen tönkremegy.

Miközben az eredetleg tervezett útvonal 10 játszótér közelében haladt volna, a rendőrök egy belvárosi játszótéren elfogtak egy 36 éves férfit, aki magához nyúlkált. Erről többet nem tudni, arról viszont igen, hogy az emberek döntő többsége elutasítja a provokatív Pride-ot, még egy baloldali intézet felmérésre szerint is - írja a Ripost.