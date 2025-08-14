Beszorult a sofőr, ömlött a füst: hatalmas baleset történt, teljesen lezárták az utat

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy furgon és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 72-es kilométerszelvényénél, Városlőd térségében. A tájékoztatás szerint a baleset következtében a személyautó vezetője beszorult, a furgon motortere füstölni kezdett. Mint kiderült, az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a beszorult sofőrt, a füstölést pedig egy vízsugárral szüntették meg. Az egységek mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak, teljes útlezárás mellett.