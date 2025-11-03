Megsúgták a csillagok: A múlt ma bekopoghat ennek a csillagjegynek az ajtaján

Kos

Ma könnyen a szívére vehet apróságokat, és egy hirtelen jött megjegyzésből akár komoly vita is kialakulhat a kos Hold miatt. Ha teheti, számoljon el tízig, mielőtt reagál. Egy kis türelem most nemcsak békét hoz, hanem elmélyült megértést is ön és a párja között.

Bika

Hétfőn az erős belső tartása egyszerre áldás és kihívás. Könnyen megmakacsolhatja magát, sőt, egy kis féltékenység is felütheti a fejét. Ne engedje, hogy az ego elhomályosítsa a szeretetet. Ha őszintén elmondja, mit érez, csodás élmény jöhet.

Ikrek

Ön ma szerencsés kívülálló lehet: tiszta fejjel, mosolyogva szemlélheti mások sietségét és apró drámáit. Jó nap ez beszélgetésre, ötletelésre, baráti találkozókra. Az élet ma megmutathatja könnyedebb arcát.

Rák

A Kos Hold ma új lendületet hoz az életébe. Energikusabb, határozottabb, és képes gyorsabban dönteni, mint máskor. Csak arra figyeljen, hogy lelkesedése mellett szíve érzékenységét is óvja meg, különösen a délután folyamán.

Oroszlán

Hétfőn ragyogó teljesítményre képes, és büszke is lehet magára. Azonban óvatosan a főnökével vagy feletteseivel, mert egy félreértett mondat, egy túl erős hangszín, és máris feszültség támadhat. A diplomácia most különösen fontos...

Szűz

Anyagi téren jó hírek érkezhetnek hétfőn: egy lehetőség, egy nyeremény, vagy egy régóta várt visszajelzés, ami pénzt hoz. Használja ki a mai nap gyakorlati energiáját, és biztos alapokra építsen.

Mérleg

Ma érzékenyen reagálhat mások tapintatlanságára. Ha valaki durván vagy figyelmetlenül szól, az mélyebben érintheti, mint gondolná. Ne feledje: jogosan várja el a tiszteletet. Álljon ki magáért, szépen, finoman, tartással.

Skorpió

Ne hagyja, hogy a pletykák vagy a feltételezések belekeverjék zavaros helyzetekbe. A legjobb út most az, ha csak a saját belső iránytűjére figyel. A tisztánlátás ma különösen nagy erő önben, a pletykákkal meg ne törődjön.

Nyilas

Ma anyagi és szakmai téren is kedvező események jöhetnek. Egy inspiráló ötlet, egy jó üzleti lehetőség vagy biztató hír lendítheti előre. Nagyon jól jön az optimizmusa most másoknak is...