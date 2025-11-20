Itt a bizonyíték: ez az illat csodákra képes – valóban felturbóz

Egy izgalmas tanulmány szerint a rózsaolaj illata képes növelni az agy szürkeállományát – írja a vice.com. A parfümhirdetések ugyan sok mindent ígérnek – erőt, rejtélyt, ellenállhatatlanságot – azonban arról, hogy megnöveli az agy teljesítményét, eddig még sosem hallott ígéret. Japán kutatók azonban olyan eredményre jutottak a rózsaolajjal, mely szerint ez az illat csodákra képes ezen a téren.

Ez az illat csodákra képes (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A kísérletben 50 nő vett részt, közülük 28-an naponta rózsaolajat kentek magukra, míg a többiek csak sima vizet permeteztek a ruhájukra. Négy héttel később MRI-felvételeket készítettek a résztvevőkről, ami kimutatta, hogy a rózsaolajat használóknak megnőtt a szürkeállománya. Ez az agynak az a része, ahol a tanulással és memóriával kapcsolatos készségeket találjuk.

Az eredményeket a Physiology & Behavior című tudományos folyóirat közölte — ez pedig az első olyan tanulmány, amely bizonyítja, hogy a hosszú távú illathatás fizikailag képes megváltoztatni az agy szerkezetét.

Ez tehát az első tanulmány, amely szerint a szaglás által növelhető és változtatható az agy szerkezete.

Az áttörés sokakat megmozgatott és érdeklődni kezdtek az illat iránt.

A rózsa illóolaj tényleg az egyik legerősebb »érzelmi« olaj — nem véletlen, hogy gyász esetén is rendkívül hatásos

– írta egy kommentelő. Sokan számolnak be arról, hogy a rózsaolaj illata enyhítette a szorongásukat, nyugtatta az idegrendszerüket és finoman megnyitotta az érzelmeket. Ugyanakkor figyelmeztettek: fontos, hogy organikus, természetes illóolajat vásároljunk, hiszen ennek lehet tényleges jótékony hatása!