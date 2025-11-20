Olyan kerületekben indítja jelöltjeit a Tisza, amiről semmit nem tudnak

A Tisza párt a képviselőjelöltjeit november 17-én késő este jelentette be, jóval a beígért időpont után. Sőt, a jelöltek többségének nevei november 18-án lettek nyilvánosságra hozva. A budapesti jelöltek között Mészáros Mónika is szerepel, aki a XIII. kerültben, Angyalföldön mérettetheti meg magát, egy olyan kerülteben amit valójában nem is ismer.

A Tisza párt Agyalföldön indítaná Mészáros Mónikát, azt a képviselő-jelöltet, aki egyáltatlán nem ismeri azt a kerületet. Fotó: Facebook

A Tisza párt nem veszi komolyan a választásokat

A fideszes Kovács Balázs Norbert Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke és a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztosa hívta fel arra a az angyalföldiek figyelmét, hogy Mészáros Mónika a XIII. kerület problémáiról és dolgairól semmit sem tud, mivel minden egyes megszólalásában csak az Újpestet érintő ügyekről beszél.

Komolyan, ezt mégis hogy gondolták?

- írta felháborodva közösségi oldalán a választókerületi elnök, majd arra a kérdésre kereste a választ, hogy "Mit keres Mészáros Mónika a Tisza párt angyalföldi jelöltjei között?", hiszen Angyalföldön teljesen más problémák vannak és az emberek sem ugyanazok.

Ez nem az a kerület, nem azok a problémák, és nem azok az emberek.

- fogalmazott bejegyzésében a miniszteri biztos, aki egy képet is csatolt a posztjához a képviselőjelölt bemutatkozásáról.

Mészáros Mónika még a bemutatkozásában is csak Újpestről beszél. Fotó: Kovács Balász Norbert/ Facebook

A bemutatkozásában számos alkalommal említi Újpestet, miközben Angyalföldről egy szó sem esik egyszersem. Mészáros Mónika prioritásai közé tartozik az újpesti sűrgösségi ellátás, a Farkas-erdő -amely szintén nem a XIII. kerületben van- és a Dunakeszi felé vezető vasúti átjáróról is szó van a közzétett leírásban.

Kovács Balázs Norbert szerint mindez olyan, mintha egyszerűen a Tisza rossz helyre tette volna a jelöltjeit, illetve a miniszteri biztos ebben egy másik problámát is felfedezett.

Mintha valaki egyszerűen rossz helyre ejtette volna a jelöltet – vagy a TISZA tényleg azt sem tudja, mi van, melyik körzet hol található.

- folytatta bejegyzését, ezután pedig azzal zárta posztját, hogy így nem lehet komolyan venni Magyar Péteréket és arra figyelmeztetett, hogy a választás nem játék: aki még a kerületeket sem ismeri, az hogyan tudná képviselni az itt élőket??