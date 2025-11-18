Magyar Péter jelöltjei: baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti figurák

Szép számmal akadnak baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti nézeteket valló figurák a Tisza előválasztására jelentkező személyek között. S a jelzők nem csak az olyan ismert figurákra érvényesek, mint Nagy Ervin vagy Bódis Kriszta, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet. Hosszú vergődés és egy pártot megrázó adatszivárgási botrány után végül bemutatta Magyar Péter pártja a jelöltjeit. Elvileg a a 106-ból 105 országgyűlési egyéni országgyűlési választókerületben (oevk) hárman versengenek majd a jelöltségért, a valóságban a pártvezetés fogja kimondani a végső szót. Egyetlen választókerületben nem lesz „verseny”, a 3-asban, itt Magyar Péter lesz az egyéni képviselőjelölt.

Baranya vármegyében a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére akar tiszás képviselő lenni. De volt baloldali szereplő a fővárosban is akad, immár tiszásként a fővárosban, az V. kerületben méreti meg magát az előválasztáson Tanács Zoltán, akiről szeptemberben írta meg a HVG, hogy a Tisza programfelelőseként folytatja pályáját. Amelyet a tanácsadói szakmában épített fel egy olyan cégnél, az IFUA Horváth & Partners-nél, amely nagyon jól feküdt a Gyurcsány-kormánynál, de nem csak ott, hanem a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetésnél és az ősszocialista angyalföldi önkormányzatnál is.

A Tisza előválasztásán ringbe lép Bárkányi Bence, mégpedig Szentesen (Csongrád-Csanád 03.). Az országos nyilvánosság előtt teljesen ismeretlen Bárkányi esete annyiban érdekes, hogy szorosan együtt mozog egy nemrégiben még a Momentumban politizáló helyi képviselővel, vagyis Magyar Péter értelmezése szerint egy „óbaloldalival”. Különféle Facebook-bejegyzések szerint Bárkányi több akciót is közösen vitt véghez Borsik Viktor mára függetlenné lett politikussal, és volt már példa arra is, hogy népszerűsítették egymás akcióit.

Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú körzetében (Szentesen és környékén) Bocskay István, Páger Krisztina és Bárkányi Bence szerepel az aspiránsok között.

Bocskay István a Magyar Nemzet információi szerint a szentesi ipari parkért felel, a térségben állítólag Zsebes becenéven szólítják.