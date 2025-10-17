Bódis Kriszta tényként állítja, Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte "nem eleget"

Bódis Kriszta, a Tisza párt egyik vezetője, a pártelnök közeli munkatársa egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget.

Bódis kijelentése a többséget valószínűleg nem érte meglepetésként, de a tényszerű állítás mégis figyelemreméltó. Különösen most, hogy a Budapestre tervezett Trump-Putyin csúcs kapcsán Magyar Péter közölte, valójában ő (!) kezdeményezte a történelmi jelentőségű találkozót.

Bódis Kriszta a "Keljfeljancsi" című internetes podcast-adásban beszélt főnöke mentálhigiéniás állapotáról. A Tisza párt egyik vezetőjétől azt kérdezte a műsorvezető, hogy a Magyar Péter jár-e pszichológushoz, mire Bódis nevetve úgy válaszolt, hogy:

"Igen, de nem eleget."

Bódis tényálltása különös színezetet ad Magyar Péter tegnapi kijelentésének, miszerint ő szervezte Budapestre a Trump és Putyin közötti békecsúcsot. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a közösségi oldalán bejelentette: Budapesten fog találkozni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A történelmi jelentőségű csúcstalálkozó megszervezése egyértelműen a magyar kormány és Orbán Viktor diplomáciai érdeme, de Magyar Péter megdöbbentő módon ezt posztolta:

„Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy reagált, hogy ezzel a kijelentésével Magyar végképp elvesztette a kapcsolatot a valósággal.

"Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?"

– fogalmazott Kocsis a Facebook-oldalán közzétett posztjában, hozzátéve, hogy abszurd és nevetséges, ahogy Magyar Péter a saját érdemének próbálja beállítani a világpolitikai folyamatokat - írja a Ripost.