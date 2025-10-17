Budapesti Békecsúcs: Putyinal fog egyeztetni Orbán Viktor
Az előkészületeket megkezdték. Magyarország készen áll!
A minap érkezett a hír, hogy Budapesten találkozik Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A hírre csakhamar Orbán Viktor is reagált, aki ezután telefonon vette fel a kapcsolatot Trump elnökkel. Nemrég újabb fejleményről számolt be a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor: Magyarország készen áll
Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország készen áll!
- jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.
