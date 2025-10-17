RETRO RÁDIÓ

Budapesti Békecsúcs: Putyinal fog egyeztetni Orbán Viktor

Az előkészületeket megkezdték. Magyarország készen áll!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 08:40
Vlagyimir Putyin Budapesti Békecsúcs Donald Trump Orbán Viktor Magyarország

A minap érkezett a hír, hogy Budapesten találkozik Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A hírre csakhamar Orbán Viktor is reagált, aki ezután telefonon vette fel a kapcsolatot Trump elnökkel. Nemrég újabb fejleményről számolt be a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor
Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország készen áll

Budapesti Békecsúcs. Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország készen áll!

- jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu