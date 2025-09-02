A Tisza Pártban nem szabad Ukrajnáról és LMBTQ-ról beszélni

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy az Etyeki fórumon, Tarr Zoltán és Dálnoki előtt Molnár Dániel volt a vendég. Magyar Dávid azt mondta egyenesen a Tisza-központból üzentek nekik:

Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.

A felvételen Molnár Dániel, a Tisza Párt budapesti képviselője szerepel Magyar mellett - írja a Ripost.

Szintén Etyeken Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arról beszélt, vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott, amelyre Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán.

A fenti videót látva ismét beigazolódott, a Tisza Pártot külföldről irányítják, a brüsszeli globalista vezetés diktálja a témákat Magyar Péterék pártjának. Az is kiderült, miket nem mondhatnak el a tiszások, mert akkor buknának. A brutális adóemelési tervekről sem beszélhettek volna, mégis kikotyogták.

Magyar Péterék adórendszerében szinte minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

A videóból tudhatjuk, hogy eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót

– hangsúlyozta a Fidesz budapesti frakcióvezetője. Ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől. – A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével. A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével. A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra. LMBTQ-törvény gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével – vetette fel Szentkirályi Alexandra a témákat, mint esetleges ügyek, amelyekről nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.

Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, hiszen már a választások előtt lebuktak, kimondták hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra.