A Tisza Pártban nem szabad Ukrajnáról és LMBTQ-ról beszélni

Félnek, hogy kiderül az igazság, arra kérik őket, inkább hallgassanak.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy az Etyeki fórumon, Tarr Zoltán és Dálnoki előtt Molnár Dániel volt a vendég. Magyar Dávid azt mondta egyenesen a Tisza-központból üzentek nekik:
Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.
A felvételen Molnár Dániel, a Tisza Párt budapesti képviselője szerepel Magyar mellett - írja a Ripost.
Szintén Etyeken Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arról beszélt, vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk
– fogalmazott, amelyre Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán.
A fenti videót látva ismét beigazolódott, a Tisza Pártot külföldről irányítják, a brüsszeli globalista vezetés diktálja a témákat Magyar Péterék pártjának. Az is kiderült, miket nem mondhatnak el a tiszások, mert akkor buknának. A brutális adóemelési tervekről sem beszélhettek volna, mégis kikotyogták.
Magyar Péterék adórendszerében szinte minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.
A videóból tudhatjuk, hogy eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót
– hangsúlyozta a Fidesz budapesti frakcióvezetője. Ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől. – A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével. A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével. A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra. LMBTQ-törvény gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével – vetette fel Szentkirályi Alexandra a témákat, mint esetleges ügyek, amelyekről nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.
Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, hiszen már a választások előtt lebuktak, kimondták hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet
– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint
Magyar Péter adóemelési tervei és a többkulcsos adó bevezetése valójában egy brüsszeli elvárás, amelynek az a logikája, hogy azokat büntessék, akik többet dolgoznak, és azokat támogassák, akik nem dolgoznak.
Magyarul a munka helyett a segély típusú felfogás érvényesüljön a munkaalapú társadalomfelfogással szemben, amit Magyarországon vezettek be a 2010-es kormányváltás után. Nem véletlen, hogy Brüsszel már a bevezetése óta támadja a magyar adórendszert, amely a munkaalapú társadalomfilozófia talaján áll, és például a családtámogatásokat is munkához köti, azaz adókedvezmények formájában nyújtja azokat – mutatott rá az elemző.
