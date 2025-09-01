A magyarok átlátnak a Tiszán – Szentkirályi Alexandra tételesen sorolta fel a Tisza Párt több tervét is

„Újabb videó szivárgott ki a Tisza-adóról. »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk« – mondta a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán egy zárt tisztás fórumon, Magyar Péterék gazdasági programírójával karöltve. Mit is jelent ez? Itt épp elhazudott, titkos adóemelést. »Választást kell nyerni, aztán mindent lehet«” – írja friss Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. „De mi az, amit szintén nem mondanak el, mert tudják: a vesztüket hozná?” – teszi fel a kérdést a budapesti Fidesz elnöke, a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, majd hosszas felsorolásba kezd.

Szentkirályi megválaszolja a kérdést a Tisza Pártról: mi az, amit szintén nem mondanak el, mert tudják: a vesztüket hozná? (Fotó: Bors)

„Például amikor a genderaktivista és bevándorláspárti Bódis Kriszta írja a Tisza oktatási terveit.

– Amikor a hazaáruló Kollár Kinga tervezi hazánk kapcsolatát Brüsszellel.

– Amikor a Slava Ukrainiző Ruszin-Szendi alkotja a Tisza háborús stratégiáját.

– Amikor Raskó György, a Tisza agrárpolitikusa örvend a több tízezer magyar gazdát tönkretevő brüsszeli mezőgazdasági terveknek.

Lehetne sorolni még, de fölösleges. Ez pontosan ugyanaz a liberális, globalista banda, akik kristálytisztán tudják, hogy holdkóros elképzeléseikre senki nem szavazna, ezért újra és újra más gúnyát öltenek és a magyar embereket átverve akarnak hatalomra

kerülni. Aztán »mindent lehet« és jön a fekete leves: az adóemelés, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj elvétele – de ilyen nem

lesz. Mert a magyarokat nem lehet becsapni, átlátnak a szitán, és a józan eszükre, a szívükre és a pénztárcájukra hallgatva esélyt sem adnak egy ilyen bábkormánynak.”

