A magyarok átlátnak a Tiszán – Szentkirályi Alexandra tételesen sorolta fel a Tisza Párt több tervét is

Bódis Kriszta, Kollár Kinga, Ruszin-Szendi Romulusz...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 15:40
Módosítva: 2025.09.01. 16:59
„Újabb videó szivárgott ki a Tisza-adóról. »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk« –  mondta a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán egy zárt tisztás fórumon, Magyar Péterék gazdasági programírójával karöltve. Mit is jelent ez? Itt épp elhazudott, titkos adóemelést. »Választást kell nyerni, aztán mindent lehet«” – írja friss Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. „De mi az, amit szintén nem mondanak el, mert tudják: a vesztüket hozná?” – teszi fel a kérdést a budapesti Fidesz elnöke, a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, majd hosszas felsorolásba kezd.

„Például amikor a genderaktivista és bevándorláspárti Bódis Kriszta írja a Tisza oktatási terveit.
– Amikor a hazaáruló Kollár Kinga tervezi hazánk kapcsolatát Brüsszellel.
– Amikor a Slava Ukrainiző Ruszin-Szendi alkotja a Tisza háborús stratégiáját.
– Amikor Raskó György, a Tisza agrárpolitikusa örvend a több tízezer magyar gazdát tönkretevő brüsszeli mezőgazdasági terveknek.
Lehetne sorolni még, de fölösleges. Ez pontosan ugyanaz a liberális, globalista banda, akik kristálytisztán tudják, hogy holdkóros elképzeléseikre senki nem szavazna, ezért újra és újra más gúnyát öltenek és a magyar embereket átverve akarnak hatalomra
kerülni. Aztán »mindent lehet« és jön a fekete leves: az adóemelés, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj elvétele – de ilyen nem
lesz. Mert a magyarokat nem lehet becsapni, átlátnak a szitán, és a józan eszükre, a szívükre és a pénztárcájukra hallgatva esélyt sem adnak egy ilyen bábkormánynak.”

