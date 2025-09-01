TISZA-csomag – Lebuktak Magyar Péterék: 4 millió ember fizetését csökkentené a TISZA-adó

Tisza-csomag. Lebuktak a Tisza Párt politikusai, ráadásul az is kiderült, hogy a választások előtt nem fognak mindent elmondani az embereknek arról, hogy mire készülnek, mert akkor megbuknak. Erről Tarr Zoltán, Magyar Péter pártelnök helyettese beszélt Etyeken egy tiszás rendezvényen. Ugyanitt a párt gazdasági programját kidolgozó Dálnoki Áron a progresszív jövedelemadó bevezetését vázolta fel. Erről egy kiszivárgott dokumentumból lehetett többet megtudni, s azóta áll a bál a Tisza Pártban.

Tarr Zoltán lebuktatta a főnökét. Kiszivárgott a TISZA-csomag, az adóemlés terve miatt áll a bál a Tisza Pártban – Fotó: Markovics Gábor / Ripost

TISZA-csomag: 4 millió ember fizetését csökkentené a TISZA-adó

Tarr-vágást jelentene a TISZA-adó a magyar családok számára. Tarr Zoltán pártja adóterveiről beszélve egy rendezvényen megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd hozzátette: a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. Aztán hogy világos legyen, közölte:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

A videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos TISZA-adót, és ahol Tarr azt is mondta, hogy

„választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Becslések szerint már 2026-ban legalább négymillió embert érinthet negatívan a kiszivárgott dokumentumban szereplő tervezet. Az ötmillió forint felett keresők, legalább 3,6 millió fő például biztosan kevesebbet keresne a magasabb, 22, illetve 33 százalékos adókulcs miatt. A jövedelembe ugyanis minden bevételük beleszámít, minden egyéb juttatás is. Az 5 millió forint alatt keresők közül pedig további 400 ezer ember lehet még érintett, akik eddig valamilyen mentességet vagy kedvezményt kaptak. Például családi adókedvezményt, többgyermekes édesanyák mentességét vagy a 25 év alattiak mentességét. A TISZA-adó-kalkulátorral pedig magunk is kiszámolhatjuk, hogy a kiszivárgott adótervezet szerint mennyi pénzt venne el tőlünk, ha a Tisza nyerné a választásokat.