Tisza-csomag: Brüsszel utasítására akar adóemelést Magyar Péter?

A 2022-es Magyarországról szóló országjelentésben az Európai Bizottság már kifejezetten kiemelte, hogy a magyar adórendszer véleményük szerint rosszul osztja el a terheket. A jelentés külön kritizálta a 25 év alattiak szja-mentességét arra hivatkozva, hogy az torzító hatásokkal jár - írja a Ripost.

Mivel a személyi jövedelemadó rendszerének kérdése kizárólagos tagállami hatáskörnek minősül, ezért Brüsszel nem fogalmazhat meg ezen a téren utasításokat a tagállamoknak, csupán ajánlásokat tehet, vagy kritikákat közölhet. A kritika a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumaiban is visszaköszönt. Az uniós háttéranyagok a magyar adórendszerről szóló részei kimérten fogalmaztak, de iránymutatásként világos volt.

A magyar nem progresszív, egykulcsos szja külön megemlítve szerepelt a társadalmi kockázatokat ismertető részben.

Mindezt megvizsgálva figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt programjának belső vitáiban most épp egy EU által javasolt modell körvonalazódik. A belső anyag szerzői kifejtik, hogy a kormány adópolitikáját károsnak tartják, és 2026-ra elkerülhetetlennek nevezik az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálást. A progresszív szja mellett a családi adókedvezmények szűkítése is felmerült, amit egy kisebb áfacsökkentéssel próbálnának kommunikációsan ellensúlyozni.

Politikai szempontból ez éles váltás Magyar Péterék részéről. A Nemzet hangja elnevezésű konzultációban még a szja 9 százalékra való csökkentése mellett kampányoltak, és több mint 900 ezer támogató szavazatot is begyűjtöttek erre az ígéretre. Most viszont, alig fél évvel később, olyan tervek kerülnek napvilágra, amelyek a választók jelentős részének adóterhét emelnék.

Az Index birtokába került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.

Az Index információi szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje olyan belső feljegyzést készített, amelyben a többkulcsos, progresszív szja bevezetése mellett érvelnek. A dokumentum alapján már az átlagkeresők is magasabb kulcs alá kerülnének: ötmillió forintos éves jövedelem fölött 22 százalékos, 15 millió fölött pedig 33 százalékos kulccsal kellene számolniuk. Az Index birtokába került anyag szerint ez azt jelentené, hogy már a mediánbért keresők is adóemeléssel szembesülnének, a legmagasabb kulcs pedig az orvosok és más, magasabb jövedelmű szakmák képviselőit is érintené.