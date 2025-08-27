Tisza-csomag: Brüsszel utasítására akar adóemelést Magyar Péter?

Régóta követelik az adóemeléseket.
A 2022-es Magyarországról szóló országjelentésben az Európai Bizottság már kifejezetten kiemelte, hogy a magyar adórendszer véleményük szerint rosszul osztja el a terheket. A jelentés külön kritizálta a 25 év alattiak szja-mentességét arra hivatkozva, hogy az torzító hatásokkal jár - írja a Ripost.
Mivel a személyi jövedelemadó rendszerének kérdése kizárólagos tagállami hatáskörnek minősül, ezért Brüsszel nem fogalmazhat meg ezen a téren utasításokat a tagállamoknak, csupán ajánlásokat tehet, vagy kritikákat közölhet. A kritika a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumaiban is visszaköszönt. Az uniós háttéranyagok a magyar adórendszerről szóló részei kimérten fogalmaztak, de iránymutatásként világos volt.
Mindezt megvizsgálva figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt programjának belső vitáiban most épp egy EU által javasolt modell körvonalazódik. A belső anyag szerzői kifejtik, hogy a kormány adópolitikáját károsnak tartják, és 2026-ra elkerülhetetlennek nevezik az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálást. A progresszív szja mellett a családi adókedvezmények szűkítése is felmerült, amit egy kisebb áfacsökkentéssel próbálnának kommunikációsan ellensúlyozni.
Politikai szempontból ez éles váltás Magyar Péterék részéről. A Nemzet hangja elnevezésű konzultációban még a szja 9 százalékra való csökkentése mellett kampányoltak, és több mint 900 ezer támogató szavazatot is begyűjtöttek erre az ígéretre. Most viszont, alig fél évvel később, olyan tervek kerülnek napvilágra, amelyek a választók jelentős részének adóterhét emelnék.
Az Index birtokába került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.
Az Index információi szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje olyan belső feljegyzést készített, amelyben a többkulcsos, progresszív szja bevezetése mellett érvelnek. A dokumentum alapján már az átlagkeresők is magasabb kulcs alá kerülnének: ötmillió forintos éves jövedelem fölött 22 százalékos, 15 millió fölött pedig 33 százalékos kulccsal kellene számolniuk. Az Index birtokába került anyag szerint ez azt jelentené, hogy már a mediánbért keresők is adóemeléssel szembesülnének, a legmagasabb kulcs pedig az orvosok és más, magasabb jövedelmű szakmák képviselőit is érintené.
Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte. A Tisza Párt Nemzet hangja konzultációjában tavasszal például arról kérdezték a résztvevőket, hogy támogatják-e az szja egységesen 9 százalékra csökkentését, nem meglepően a túlnyomó többség támogatta.
A dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Az Index által megszerzett feljegyzés szerint a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, ezért 2026-ban szükség lesz egy alapvető adórendszeri korrekcióra.
A háromkulcsos rendszer így épülne fel:
5 millió forint alatt: 15 százalék szja,
5–15 millió forint között: 22 százalék szja,
15 millió forint fölött: 33 százalék szja.
Ez a felosztás az Index értékelése szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe.
Az Index cikke kitér arra is, hogy a párton belül tisztában vannak a politikai kockázatokkal. A feljegyzés szerzői hangsúlyozzák: az intézkedések kommunikációs támogatást igényelnek, mivel könnyen társadalmi ellenállást válthatnak ki. Ennek ellensúlyozására a munkacsoport egy 2–3 százalékos áfacsökkentést javasolna, amely elterelhetné a figyelmet az szja emeléséről.
Több, az Index által megkérdezett forrás is megerősítette, hogy valóban progresszív adórendszer bevezetését fontolgatják Magyar Péterék.
A lap forrásai szerint a pártban tisztában vannak azzal, hogy az adóemelés ellentétes lenne a korábbi ígéretekkel, ugyanakkor elkerülhetetlen lehet. A gazdasági szakértők már jelezték a pártvezetésnek: ha meg akarják valósítani a választási ígéreteket, akkor valahonnan elő kell teremteni a fedezetet, mert „a végén ki kell jönnie a mateknak”.
Posztokkal támogatják Magyar Péterék brutális emelését.
Ezt posztolta a Facebookon a Tisza Párt pécsi szervezete:
A felelős kormányzás néha olyan döntéseket kíván, amik időlegesen talán fájóan hatnak, de a hatékony működéshez elengedhetetlenek.
Akik részt vettek Bokros Lajos vagy Magyar Bálint Tisza Szigeteknek tartott eddigi előadásain, azok tudhatják, hogy a jelenlegi 16%-os SZJA igazságtalan!
33%-os SZJA mellett képes az ország részt venni az Európai Szolidaritásban (a legalacsonyabb keresetűek kivételével). Nem várhatjuk el, hogy egy szomszédos ország belepusztuljon a mi békénkbe, hozzá kell járulni a siker eléréséhez. Ez a felelős, európai hozzáállás! Fideszes agyhalott nyelvre lefordítva a 33% semmi a 27%-os ÁFA mellett!
33% Európáért! 33% a valódi békéért!
Áradjon a TISZA egy igazságos és szolidáris Európáért és Magyar Köztársaságért!
Magyar Péter a rá jellemző stílusban azonnal cáfolni próbálta a hírt, de a Tisza körüli szakértők eddigi ténykedése egyértelműen megerősítik az Index cikkében foglaltakat.
Kezdjük rögtön Dálnoki Áron megszólalásával, ő koordinálja ugyanis annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a kiszivárgott információk szerint a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette. Lapunk elérte Dálnokit, aki csupán annyit mondott, hogy nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.
A Tisza körül több gazdasági szakember is mozog, érdemes megvizsgálni, ők miként vélekednek a személyi jövedelemadó kérdéséről. Egyikük Petschnig Mária Zita, akinek igen szoros a kapcsolata a párttal. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.
Petschnig már korábban elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.
Az egyik Tisza-sziget egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig gúnyosan.
