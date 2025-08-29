RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?

Indul a rákosrendezői fejlesztésről szóló tervpályázat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 12:50
"Most ugrik a főváros a vízbe. Indul a rákosrendezői fejlesztésről szóló tervpályázat. Persze, aki kicsit is jártas a fővárosi politikában és Karácsonyék városvezetését is ismeri, annak ettől csak összeszorul a gyomra.  Hiszen a főpolgármester elmúlt hat éve másról sem szólt, mint látványtervekről és pályázatokról" - írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirály Alexandra / Fotó: Bors

❌ Emlékezzünk vissza a Városháza Parkra, aminek terveivel hat éve házal a főpolgármester. Még mindig csak egy murvás kocsma van az egykori parkoló helyén, amit parknak a legjobb indulattal sem nevezne senki, de legalább Karácsony Gergely büszke rá. 

❌ De láttunk már színes-szagos látványterveket a Népligetről is, ami a mai napig egy mese maradt, a valóságban pedig egy zöld no-go zóna

- sorolta a frakcióvezető.

Rákosrendező kapcsán pedig ne felejtsük el a tavalyi politikai hisztit! Ma már látható munka lenne a területen: több tízezer lakás, óriási park, egy új városnegyed épülhetne a budapestiek egyetlen forintja nélkül, ha a szivárványkoalíciós fiúk nem akadályozzák meg a főváros legnagyobb fejlesztését. Helyette Rákosrendező ma is csak egy szeméttelep. A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?

- zárta a bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

 

