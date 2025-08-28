„Miután Magyar Péter sokadjára a magyar emberek szemébe hazudott és tagadta a TISZA-adót, egy ma kiszivárgott hangfelvételen saját vezető politikusa és EP-képviselője buktatta le. Ezen megszavaztatják és elismerik, hogy a TISZA a progresszív, többsávos személyi jövedelemadó = adóemelés pártján áll” – írja Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra: Na ez a legdurvább lebukás, amit mostanában láttam (Fotó: Bors)

Majd így folytatja: „Nem azért dolgozott több millió magyar ember keményen az elmúlt 15 évben és építettük fel közösen az alacsony adókra és adókedvezményekre épülő Magyarországot, hogy Magyar Péteréket ideküldjék Brüsszelből, szétverjenek mindent és a legsötétebb gyurcsányi időket hozzák vissza. Nem is fogják, mert áprilisban nagyot fogunk nyerni, ők pedig veszítenek! Mert a magyar embereket nem lehet hülyének nézni és palira venni.”

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője videót is csatolt a soraihoz, a felvétel elején pedig kijelenti: „Na ez a legdurvább lebukás, amit mostanában láttam!”

