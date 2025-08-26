RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A budapestiek biztonsága az első!

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 12:45
BKV-busz Szentkirályi Alexandra tűz

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője friss bejegyzéssel jelentkezett Facebook-oldalán a budapesti BKV-busztüzek kapcsán született döntés okán.

Szentkirályi Alexandra: A budapestiek biztonsága az első! (Fotó: Markovics Gábor)

Az ellenőrzés lesújtó eredménye miatt, további átfogó vizsgálatot tart a kormányhivatal a BKV buszain. A budapestiek biztonsága az első

– írta Szentkirályi Alexandra.

 

