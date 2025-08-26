Szentkirályi Alexandra: A budapestiek biztonsága az első!

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.
A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője friss bejegyzéssel jelentkezett Facebook-oldalán a budapesti BKV-busztüzek kapcsán született döntés okán.
Az ellenőrzés lesújtó eredménye miatt, további átfogó vizsgálatot tart a kormányhivatal a BKV buszain. A budapestiek biztonsága az első
– írta Szentkirályi Alexandra.
