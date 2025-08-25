Szentkirályi: Zelenszkij megfenyegette hazánkat, Karácsony ukrán színekbe öltöztette Budapestet

Nem hagyta szó nélkül Szentkirályi Alexandra a főpolgármester legújabb lépését. Karácsony Gergely büszkén posztolta, hogy ukrán nemzeti színekbe öltöztette a Lánchidat.

Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely legújabb lépéséről: „Új mélység ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is.” (Fotó: Bors)

A nap, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, a Főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet.

– írja közösségi oldalán a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. majd így folytatja: „Az ukránok folyamatosan lövik a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, Zelenszkij a további támadásával, elzárásával fenyeget és zsarolja hazánkat. Mindezt azért, mert az ukrán elnök és többi brüsszeli háborúpárti finanszírozója nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktornak megint igaza volt és Trump elnök békét akar kötni. Budapesti lerakatukban szintén nagyon kétségbeesettek a liberálisok. Annyira, hogy Karácsony Gergelyt még Magyarország és a magyar emberek megfenyegetése sem térítette el attól, hogy az ukrán zászló színeiben rikítson a nemzet fővárosa.”

Szentkirályi Alexandra végül így összegez: „Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is – az új mélység.”

Végül üzen a Karácsony Gergelynek: „Előbb talán azt kellene a Főpolgármesternek elintéznie, hogy ne tűzijátékként robbanjanak és égjenek a budapesti buszok.”