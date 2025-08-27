RETRO RÁDIÓ

A Tiszások üdvözlik a 33 százalékos adóemelést!

Posztokkal támogatják Magyar Péterék brutális emelését.

Szerző: Metropol
2025.08.27.
Ezt posztolta a Facebookon a Tisza párt pécsi szervezete - szúrta ki a Ripost.

👉A felelős kormányzás néha olyan döntéseket kíván, amik időlegesen talán fájóan hatnak, de a hatékony működéshez elengedhetetlenek.

👉Akik részt vettek Bokros Lajos vagy Magyar Bálint Tisza Szigeteknek tartott eddigi előadásain, azok tudhatják, hogy a jelenlegi 16%-os SZJA igazságtalan! 

👉33%-os SZJA mellett képes az ország részt venni az Európai Szolidaritásban (a legalacsonyabb keresetűek kivételével). Nem várhatjuk el, hogy egy szomszédos ország belepusztuljon a mi békénkbe, hozzá kell járulni a siker eléréséhez. Ez a felelős, európai hozzáállás! Fideszes agyhalott nyelvre lefordítva a 33% semmi a 27%-os ÁFA mellett!🥸

👉👉👉 33% Európáért! 33% a valódi békéért! 

🌊🌊🌊Áradjon a TISZA egy igazságos és szolidáris Európáért és Magyar Köztársaságért!🌊🌊🌊

 

 

