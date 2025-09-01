RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter helyettese az adóemelésről: Ha mindent elmondok, megbukunk. Újabb bizonyító videó!

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki az újabb felvételből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 08:56
Tisza-adó Magyar Péterék felvétel

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett - írja a Ripost. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk 

– ismerte be.

Ez a videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót, és ahol Tarr azt is mondta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A korábban nyilvánosságra került felvétel itt tekinthető meg:

Már jövőre kevesebb fizetést kap kézhez a legtöbb magyar ember, ha a Tisza megnyeri a választást

A múlt héten kiszivárgott a Tisza Párt adóprogramja, amelyben a háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő elemzése szerint a Magyar Péterék által bevezetni kívánt rendszerben csupán

havi bruttó 417 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15%-os adókulcs, 417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22%-kal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33%-kal.

A szakértő azt is kiszámolta, hogy a jövő évi várható havi bruttó átlagkereset nettója 23 ezer forinttal csökkenne, ha Magyar Péterék kerülnének kormányra.

„Idén becslésem szerint várhatóan 705 ezer Ft lesz az éves bruttó átlagkereset, s jövőre, ha csak további 5% nominális növekedéssel számolunk, akkor is elérjük a 740 ezer forintot. Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15%-os szinten számolva 492 ezer Ft, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer Ft” – írja.

Még részletesebben, szakmákra lebontva

Egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal), egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal), egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal), egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) vihetne haza kevesebbet. 

Ráadásul a jelenlegi adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák, ami veszélyezteti a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, valamint az egész családi adókedvezmény-rendszert. Ezzel a családok havi szinten százezrektől eshetnek el. 

 

Ha a Tisza megnyerné a választásokat, már 2026 második felétől megvalósítaná ezt az adóprogramot, amellyel négymillió magyar ember nettó fizetése lenne kevesebb.

A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.

 

