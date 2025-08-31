Magyar Péter kétségbeesetten próbálja letagadni a brutális adóemelést

Miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül, Magyar Péter tűzoltásba kezdett, s azzal igyekszik csillapítani az országos méretűre duzzadt botrányt, hogy ennek ellenkezőjét próbálná hirdetni - írja a Ripost.

1. A kiszivárgott belső anyag

Elsőként annak a belsős anyag tartalmát érdemes felidézni, amit az Index szerzett meg és mutatott be. Eszerint a Tisza Párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet. A párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

33%-os adóemelés - ezt a tervet szabnák ki a magyarokra a Tisza-csomaggal

Az Index nyilvánosságra hozta a Tisza gazdasági kabinetjének 2025. július 17-én készült feljegyzését, amely a 2026-os költségvetést tárgyalja. A dokumentum aggasztó részleteket tár fel. Amellett, hogy szűkítenék a többgyermekes anyák adómentességét és a családi adókedvezményt, 22 és 33%-os SZJA-t terveznek fizettetni a magyarokkal.

A Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési terveivel mindenki rosszul jár, de a legnagyobb vesztesek a fővárosiak és azon belül is a budaiak lesznek. Néhány kerületben még a kerületi átlagbért keresők jövedelme is 33 %-os SZJA alá eshet. Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt, legrosszabbul a főváros és a megyei jogú városok adófizetői járnak.

- írja Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Lényegében tehát a 400 ezer forint felett keresők mind adóemelésre számíthatnak. Ebbe a kategóriába esne bele jelenleg a magyar átlag-, valamint a mediánjövedelem is. Ha tehát a Tisza kormányra kerülne, a magyarok túlnyomó többségének jelentősen nőhetnek az adóterhei.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente

- teszi hozzá Gulyás Gergely.

Budapesten, ahol messze a legmagasabbak a keresetek ez azt jelentené, hogy a legtöbben évi több százezer forinttal több adót fizetnének, de olyanok is szép számmal lennének, akiknek ez több mint egymillió forint lehet. Ez budapesti átlagfizetéssel számolva évi 400 ezer forint extra befizetést jelenthet. Egy szép családi nyaralás, a gyerekek éves sportköltsége, mind ugrana Magyar Péterék zsebébe.

- írja Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakció vezető.



