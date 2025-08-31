Menczer Tamás keményen nekiment Magyar Péternek a Tisza-adó miatt

Csúnyán lebuktak.
Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében keményen nekiment Magyar Péternek és a Tisza-adónak, miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül.
Kedves Naplóm!
Augusztus 31., vasárnap.
Vége van.
Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk.
1. Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót.
Magyar Péternek senki nem fontos, csak a brüsszeli gazdái.
Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept.
2.Magyar Péter hazudik és átver.
Egész életében ezt csinálta.
Mindent megígér, aztán jön a feketeleves.
Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta.
Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.
3. Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan, mint a főnöke.
„A választás után MINDENT lehet.”
Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet.
Ha hagyjuk.
De nem hagyjuk.
Vége van, Kicsi!
– írta a politikus.
