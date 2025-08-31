Menczer Tamás keményen nekiment Magyar Péternek a Tisza-adó miatt

Kedves Naplóm!

Augusztus 31., vasárnap.

Vége van.

Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk.

1. Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót.

Magyar Péternek senki nem fontos, csak a brüsszeli gazdái.

Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept.

2.Magyar Péter hazudik és átver.

Egész életében ezt csinálta.

Mindent megígér, aztán jön a feketeleves.

Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta.

Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.

3. Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan, mint a főnöke.

„A választás után MINDENT lehet.”

Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet.

Ha hagyjuk.

De nem hagyjuk.

Vége van, Kicsi!