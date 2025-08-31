RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás keményen nekiment Magyar Péternek a Tisza-adó miatt

Csúnyán lebuktak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 14:40
Módosítva: 2025.08.31. 14:42
Menczer Tamás Magyar Péter Tisza Párt

Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében keményen nekiment Magyar Péternek és a Tisza-adónak, miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül.

Menczer Tamás keményen neki ment Magyar Péternek a Tisza-adó miatt
Menczer Tamás keményen nekiment Magyar Péternek a Tisza-adó miatt – Fotó: Menczer Tamás/Facebook

Kedves Naplóm!
Augusztus 31., vasárnap.
Vége van.
Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk.
1. Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót.
Magyar Péternek senki nem fontos, csak a brüsszeli gazdái.
Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept.

2.Magyar Péter hazudik és átver.

Egész életében ezt csinálta.

Mindent megígér, aztán jön a feketeleves.

Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta.

Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.

3. Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan, mint a főnöke.
„A választás után MINDENT lehet.”
Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet.

Ha hagyjuk.

De nem hagyjuk.

Vége van, Kicsi!

– írta a politikus.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu