Orbán Viktor Pintér Sándorral egyeztetett: Hamarosan érkezik a bejelentés
Ez mindenkit érint.
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: egyeztetett a belügyminiszterrel, és hamarosan fontos bejelentéssel érkezik.
Az imént egyeztettem Pintér Sándor belügyminiszterrel a hóhelyzetről, részletek hamarosan.
- írta a Facebookon Orbán Viktor.
