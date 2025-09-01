Micsoda adó, micsoda politika, micsoda adópolitika! A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán a párt etyeki fórumán megjegyezte, nem szabad a nyilvánosság előtt beszélni bizonyos kérdésekről idő előtt, mert abba belebuknának. „Előbb a választást kell megnyerni, majd utána mindent lehet” – fogalmazott Magyar Péter helyettese. Ám közben kiszivárgott, hogy a Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és egy progresszív adórendszert vezetne be, mellyel tulajdonképpen visszavágná a fizetéseket.

Tarr Zoltán, Magyar Péter helyettese elszólta magát. Adóemelést hozna az embereknek a Tisza-csomag (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

A fiatalokra is lesújtana a Tisza-adó: a 25 év alattiak évi 1,3 milliót buknának

A kiszivárgott dokumentum szerint

az évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,

míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni. Egy az átlag alatt kereső munkavállaló nettója egyik hónapról a másikra tízezer forinttal lehetne kevesebb – olvasható a Riposton.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt jelentősen szűkítené az adókedvezmények rendszerét is. Ezzel kapcsolatban több példát is említett: egy olyan egygyermekes családban, ahol az édesanya még nem töltötte be a 30. életévét, a bére pedig a korcsoportjára jellemzően alacsonyabb, miközben az édesapa a nemzetgazdaság átlag körüli fizetéssel rendelkezik, ott 150 000 forintos keresetcsökkenést okozna a progresszív adórendszer. Ez éves szinten 1,8 millió forintnak megfelelő bevételkiesést jelent a családi kasszában. Ugyanakkor a 25 év alattiak esetében a keresetcsökkenés havonta 107-108 ezer forint lehet nettóban, ez pedig évente 1,3 millió forint mínuszt jelent, ami komoly érvágás egy pályakezdő fiatal számára. A Tisza Párt terve alapján a fiatal munkavállalók kiesnének a jelenlegi 25 év alattiaknak szóló szja-kedvezmény alól.