A fiatalokra is lesújtana a Tisza-adó: a 25 év alattiak évi 1,3 milliót buknának

Brutális megszorítással érne fel a Tisza Párt adócsomagja.
Micsoda adó, micsoda politika, micsoda adópolitika! A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán a párt etyeki fórumán megjegyezte, nem szabad a nyilvánosság előtt beszélni bizonyos kérdésekről idő előtt, mert abba belebuknának. „Előbb a választást kell megnyerni, majd utána mindent lehet” – fogalmazott Magyar Péter helyettese. Ám közben kiszivárgott, hogy a Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és egy progresszív adórendszert vezetne be, mellyel tulajdonképpen visszavágná a fizetéseket.
A kiszivárgott dokumentum szerint
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt jelentősen szűkítené az adókedvezmények rendszerét is. Ezzel kapcsolatban több példát is említett: egy olyan egygyermekes családban, ahol az édesanya még nem töltötte be a 30. életévét, a bére pedig a korcsoportjára jellemzően alacsonyabb, miközben az édesapa a nemzetgazdaság átlag körüli fizetéssel rendelkezik, ott 150 000 forintos keresetcsökkenést okozna a progresszív adórendszer. Ez éves szinten 1,8 millió forintnak megfelelő bevételkiesést jelent a családi kasszában. Ugyanakkor a 25 év alattiak esetében a keresetcsökkenés havonta 107-108 ezer forint lehet nettóban, ez pedig évente 1,3 millió forint mínuszt jelent, ami komoly érvágás egy pályakezdő fiatal számára. A Tisza Párt terve alapján a fiatal munkavállalók kiesnének a jelenlegi 25 év alattiaknak szóló szja-kedvezmény alól.
