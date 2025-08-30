Ennyi embert érint a Tisza Párt tervezett adóemelése: több millióról van szó!

Az már kiszivárgott – bármennyire is igyekeznek tagadni Magyar Péterék –, hogy ha megnyerik a jövő évi választásokat, igen komoly adóemelést hajt végre a Tisza Párt. Na de pontosan mennyi embert is érint ez? Szalai Piroska kiszámolta.

"Sokan kérdeztétek, hogy véleményem szerint hány honfitársunkat érinti majd a Tisza Párt által tervezett SZJA emelés jövőre, 2026-ban. Az Index.hu-n megjelent, a Tisza Párt vezetésének részére készült feljegyzésben olvasottak alapján szívem szerint azt mondanám, mindenkit, aki dolgozik, mert vagy a többkulcsos adózás miatt, vagy a kedvezmények és a mentességek „szűkítése” – azaz valószínűleg eltörlésse – miatt alig lesz olyan, akinek saját magának vagy a családtagjának ne csökkenne a kézhez kapott fizetése jövő júliustól a júniusihoz viszonyítva, ha a tiszások átírják az adótörvényeket.

Ha azt nézzük, hogy hány főt lehet szakmai szempontokkal alátámasztottan számolni, akkor én 4 millió főt becsülök.

Íme a számításom:

1. a NAV májusban megjelent évkönyve szerint a 2023. adóévben 4.833.969 fő vallott be „összevonás alá eső jövedelmet”, azaz keresetet. Ebben benne vannak a munkaviszonyból és az egyéb jogviszonyokból származó keresetek is.

2. értelemszerűen 2024-re (most vallottuk be májusban) és 2025-re még nincsenek statisztikák, de nekünk a 2026. évet kell becsülnünk. A KSH időszaki átlagokat mutató statisztikái szerint idén az első negyedévben többen, a másodikban nagyon kicsit kevesebben dolgoztunk, mint 2023-ban. Így a biztonság kedvéért jövőre számoljunk összesen 4,8 millió összevont jövedelmet bevallóval.

3. azt már tudjuk, hogy a minimálbér közel 4 millió forint lesz éves szinten (328.600 Ft x 12), a garantált bérminimum pedig akár 4,7 millió forint is lehet, s ehhez az alapbérhez jönnek még a rendszeres és az évben megkapott nem rendszeres kereseti elemek, így szerintem még pesszimistának is mondható az a becslés, hogy max. egymillió adózónak lesz 5 millió forint alatti az éves összevonás alá eső jövedelme, 3,8 millióan pedig átlépik a 22%-os sávhatárt a Tisza-adó esetén.