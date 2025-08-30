Magyar Péter bepánikolt: próbálja tagadni, hogy brutális adóemelésre készülnének

A Fidesz–KDNP-kormány azért vezette be az egykulcsos adórendszert, hogy a megkeresett pénz az embereknél maradjon, és rájuk bízza, azzal hogyan takarékoskodnak vagy hogy költik el azt. Ezzel szemben a Tisza Párt adóemelést akar, és mindegy, hogy Magyar Péter ezt kétségbeesetten tagadja, az semmit nem jelent – ő gátlás nélkül hazudozik.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára politikai helyzetelemzést adott az Origónak a Tranzit Fesztiválon.
Csak egy maréknyi ellenzéki politikus vállalta a nyilvános vitát a Tranziton. Ez vajon mire utal?
– Nyilvánvalóan félnek. De nem is csodálkozunk ezen, hiszen ha a Takács Péter–Kulja András-vitára gondolunk, az látványos lebőgéssel járt a Tisza Párt számára. Ugyanakkor ők azért időnként elmondják az igazságot – most például éppen Tarr Zoltán kotyogta ki, hogy mire készülnek adóemelési fronton. Azt is hozzátette, hogy persze a választások előtt erről (az szja-tervezett emeléséről – a szerk.) nem szabad beszélni, de majd utána „mindent lehet”. Ez színtiszta gyurcsányi tempó. A Tisza Párt egyik EP-képviselője mellett több, a Tiszához közel álló szakértő is így nyilatkozott. Erről beszélt korábban Petschnig Mária Zita is egy másik tiszás eseményen. Az, hogy Magyar Péter ezt kétségbeesetten próbálja tagadni, az semmit nem jelent, ő gátlás nélkül hazudozik.
Mik az alapvető különbségek a Fidesz adópolitikája és a Tisza Párt tervezett gazdaságpolitikája között?
– Mi bevezettünk egy alacsony, egykulcsos adórendszert. Mi (a Fidesz–KDNP-kormány – a szerk.) pénzt hagyunk az embereknél, és az emberekre bízzuk azt, hogy azt hogyan költik el, vagy hogyan takarékoskodnak ezzel a pénzzel. Ez a versenyképesség szempontjából a jó modell, egy működő modell. Nem magasabb adókra van szükségünk, hanem ha lehet, további adócsökkentésre, de minimum a jelenlegi alacsony adószintnek a megvédésére.
A Fidesz–KDNP ezt garantálja, a Tisza Párt pedig az adóemelés pártja, amely magával hozná a Tisza-adókat.”
Napokon belül indul az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatozású hitellel támogatja a fiatalok első lakáshoz jutását. Miért jelentős ez?
– Magyarországon lehetőséget kell teremteni a fiataloknak, az életkezdőknek ahhoz, hogy saját lakáshoz jussanak, és meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy adott esetben inkább egy törlesztőrészletet, egy fix 3 százalékos hitelt fizessenek havonta, mintsem hogy lakbért fizessenek, vagy éppen a bankoktól tudjanak csak kölcsönhöz jutni ennél jóval magasabb kamatért cserébe. Erről szól az Otthon Start program, ami egyúttal egy kormányzati garancia. Nagyon remélem, hogy minél többen élni fognak ezzel a lehetőséggel!
Szeptemberben indul az őszi politikai szezon is. Mire számíthatunk?
– Az Európai Unió és Magyarország egyaránt nehéz helyzetben van, méghozzá azért, mert három és fél éve háború dúl a közvetlen szomszédunkban. Látszik, hogy Brüsszel annak ellenére sem akar változtatni a háborúpárti politikáján, hogy az Egyesült Államokban elnökváltás, egyúttal rendszerváltás történt. Békepárti hozzáállást mutat Donald Trump elnök és az amerikai kormányzat is.
Magyarország nem akar megfelelni az elhibázott brüsszeli politikának, nem akar engedni olyan rossz és veszélyes törekvéseknek, mint a háborúpárti politika vagy a migrációs politika, amely állandó krízist jelent Nyugat-Európa országaiban.
Számít változásra ebben a vonatkozásban?
– Furcsának találom, hogy az Európai Bizottságot arra kell figyelmeztetni, hogy az uniós tagállamok érdekei kell képviselnie, és nem az Európai Unión kívüli államok, illetve politikai szereplők érdekeit. Ez abszurdum. Márpedig ez az Ursula von der Leyen vezette bizottság, és a jelen pillanatban domináns Manfred Weber (az EPP/Európai Néppárt elnöke – a szerk.) által megjelenített európai politika.
Reménységre ad viszont okot az, hogy megalakult s egyre erősödik a Patrióta EP-képviselőcsoport. Azért dolgozunk ebben a pártszövetségben, hogy a józan hangok megerősödjenek, és fokozatosan változtassák meg azt a hibás brüsszeli politikát, amely támadja a szuverén kormányokat, s azokkal szemben külső érdekeket, Európa érdekeivel ellentétes elvárásokat képvisel.
Magyar Péter továbbra is tagadja a kiszivárgott adóemelési terveit. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait. Ebben elismeri, hogy többkulcsos adót vezetne be, a gazdagabbakra pedig vagyonadót is kivetne, azt azonban a kitört felháborodás hatására tagadja, hogy emelné az szja-t. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy a választásokig elhallgassa, ugyanis a dolgozó magyarok 60 százalékát érintené a Tisza Párt adóemelési terve.
Közben Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági csoportjának vezetője, nemrég Etyeken népszerűsítette a többkulcsos adórendszert.
Dálnoki Áron nem tagadja a Tisza adóemelési terveit, de lényegben a Tisza Párt elnökére hárítja a felelősséget.
A Mandiner még csütörtökön tette közzé azt a felvételt, amelynek tanúsága szerint Magyar Péterék adóprogramjának megalkotója a Tisza Párt etyeki összejövetelén szavaztatta meg híveit. Dálnoki Áron megállapította, hogy a többség támogatja a progresszív adózást, sőt úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.
Az Index hozta nyilvánosságra néhány napja azt a dokumentumot, amely a Tisza Párt megszorítási terveit tartalmazza. A kiszivárgott belső feljegyzés is arról szólt, hogy Magyar Péterék korrigálnák az adórendszert, változtatnának az adókedvezményeken és többkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be, továbbá a dokumentum szerint a Tisza még radikálisabb adóemelési tervekkel is számol a korábban nyilvánosságra került programhoz képest.
Magyar Péter a botrány kirobbanása óta cáfolja a kiszivárgott adóemelési terveket. Pénteken a közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait. Ebben elismeri, hogy többkulcsos adót vezetne be
Tarr Zoltán a Tisza párt vezető politikusa, lényegében Magyar Péter helyettese, azt mondta: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
„Nem lehet erről beszélgetni, és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni, ezért mondjuk azt nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene… választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” -mondta sunyin az adóemelési tervekről.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán kifejtette:
2026-ban 2,8 millió munkavállalót érintene a Tisza Párt adóemelési terve, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.
„Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!” – tette hozzá.
Az Index birtokába került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.
Az Index információi szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje olyan belső feljegyzést készített, amelyben a többkulcsos, progresszív szja bevezetése mellett érvelnek. A dokumentum alapján már az átlagkeresők is magasabb kulcs alá kerülnének: ötmillió forintos éves jövedelem fölött 22 százalékos, 15 millió fölött pedig 33 százalékos kulccsal kellene számolniuk. Az Index birtokába került anyag szerint ez azt jelentené, hogy már a mediánbért keresők is adóemeléssel szembesülnének, a legmagasabb kulcs pedig az orvosok és más, magasabb jövedelmű szakmák képviselőit is érintené.
Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte. A Tisza Párt Nemzet hangja konzultációjában tavasszal például arról kérdezték a résztvevőket, hogy támogatják-e az szja egységesen 9 százalékra csökkentését, nem meglepően a túlnyomó többség támogatta.
Magyar Péter akkor azt mondta, hogy a konzultáció eredménye pártja programjának gerincét adja majd 2026-ban.
A dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Az Index által megszerzett feljegyzés szerint a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, ezért 2026-ban szükség lesz egy alapvető adórendszeri korrekcióra.
A háromkulcsos rendszer így épülne fel:
Ez a felosztás az Index értékelése szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe.
Az Index cikke kitér arra is, hogy a párton belül tisztában vannak a politikai kockázatokkal. A feljegyzés szerzői hangsúlyozzák: az intézkedések kommunikációs támogatást igényelnek, mivel könnyen társadalmi ellenállást válthatnak ki. Ennek ellensúlyozására a munkacsoport egy 2–3 százalékos áfacsökkentést javasolna, amely elterelhetné a figyelmet az szja emeléséről.
Több, az Index által megkérdezett forrás is megerősítette, hogy valóban progresszív adórendszer bevezetését fontolgatják Magyar Péterék.
A feljegyzést Dalnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője koordinálta, és az Index szerint olyan közgazdászokhoz is eljutott, mint Bod Péter Ákos vagy Kármán András.
A lap forrásai szerint a pártban tisztában vannak azzal, hogy az adóemelés ellentétes lenne a korábbi ígéretekkel, ugyanakkor elkerülhetetlen lehet. A gazdasági szakértők már jelezték a pártvezetésnek: ha meg akarják valósítani a választási ígéreteket, akkor valahonnan elő kell teremteni a fedezetet, mert „a végén ki kell jönnie a mateknak”.
