Otthon Start Program: Így válassz lakást a fix 3%-os hitellel!

Pár nap és eldördül a start pisztoly! Szeptember 1-étől indul az Otthon Start Program, így most mindenki erről beszél. Az állam által támogatott fix 3 százalékos kamatozású hitelről mindenkinek pozitív véleménye van. A bankok óriási rohamra készülnek. A Ripost korábban már szólaltatott meg szakértőket, akik elmondták, hogy mi legyen a programban való résztvevők első lépése. Most a pénzügyi és gazdasági szakemberek mellett ingatlanszakértőt is kérdeztünk arról, hogy mi lesz az első roham után? Azaz mi legyen a második lépés?

Otthon Start Program: ajtó az első saját otthonhoz / Fotó: Prostock-studio (illusztráció)

Otthon Start: a lakás kiválasztása

Természetesen a legfontosabb első lépés a banki folyamatok elindítása, ennek részleteiről a bankunknál tudunk tájékozódni, első körben akár telefonon is. Árva András az MBH Bank otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője azt javasolja azoknak, akik úgy döntöttek, hogy élnek a lehetőséggel, hogy a az Otthon Start program elindítása mellett kezdjék el keresni a megvásárolandó lakást is. Így mire a banki folyamat végére érünk meglesz a lakás is.

De mire figyeljünk az első saját lakás kiválasztásakor? Milyen ingatlant válasszunk? A Ripostnak a témával kapcsolatban Balla Ákos ingatlanszakértő, a Balla ingatlaniroda komplexum tulajdonosa nyilatkozott:

Meg kell fontolni, hogy a megvásárolt ingatlan hosszú távon megfelel-e majd az igényeinknek, tud-e ebben az ingatlanban majd bővülni a család és ha indokolt illetve erre anyagilag is lehetőség van akkor érdemes a jövőre tervezve egy félszobával nagyobb lakást vásárolni.

Balla Ákos arra is felhívja a figyelmünket, hogy a fix 3%-os kamatozású hitel nemcsak a kedvező kamat miatt egy jó lehetőség, hanem egyben kiszámítható is, hiszen a kamat nem változhat a futamidő alatt. Ehhez képest az albérlet költsége kiszámíthatatlanabb, a bérbeadó is felmondhat ami miatt akár 1-2 évente költözni kell, ez össze sem vethető a saját otthon nyugalmával!

Aki albérlet helyett hitelfelvételével saját lakást vásárolna azért teszi ezt, mert így a havonta kifizetett bérleti díj helyett a saját otthonának, saját tulajdonának megvásárlását finanszírozza. Ha a hiteltörlesztés nem lényegesen több mint a havi bérleti díj, akkor ez szinte minden esetben megéri és egyértelmű a döntés.

Márpedig az Otthon Start Program fix hitelének havi törlesztő összege garantáltan kevesebb, mint egy albérlet havi díja.

Mivel ez egy akár 25 éves hitel, fontos átgondolni, hogy várható-e olyan élethelyzet változás a következő hosszú évek során, ami befolyásolja a hitel törlesztésének visszafizetését. Amennyiben igen, akkor érdemes ezt a hitel futamidő megválasztásánál figyelembe venni, nem kihasználni a 25 évet.

- tette hozzá Balla Ákos.