Nagyon sok réteg sokat bukna a Tisza-csomaggal

Lássuk, miként érintené a társadalom különböző rétegeit a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 17:50
Tisza Párt Magyar Péter Tisza-adó

A Metropol korábban beszámolt a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott dokumentumról, amelyből kiderült, hogy hiába ígérget hazudozva szja-csökkentést Magyar Péter pártja, a Tisza, valójában brutális adóemelésre készül. A három sávos, progresszív adórendszerrel, amelyről egy, az Index által megszerzett belső dokumentum árulkodik szinte minden munkából élő magyar rosszabbul járna. Mutatjuk, hogy kiket sújtana leginkább a Tisza-csomag!

Tisza-adó
Szinte nincs is olyan társadalmi réteg, amellyel ne tolna ki Magyar Péterék terve, a Tisza-adó (Fotó: Mikhail Nilov / Pexels – Képünk illusztráció)

Csak emlékeztetőül: a kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza-adó úgy nézne ki, hogy éves szinten

  • 5 millió forintos jövedelemig 15%, (ez a jelenlegi szja-kulcs mindenkinek)
  • 5 millió és 15 millió forint között már 22%,
  • 15 milliós éves kereset fölött pedig 33% lenne az szja kulcsa.

Az egyszülős családokat egyenesen ellehetetlenítené a Tisza-adó

A kormány különösen nagy figyelmet fordít a magyar családokra, akik mindezt számtalan intézkedés és adómentesség formájában élvezhetik. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára ehhez képest igazi tragédiának nevezte a Tisza-adót a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

A többkulcsos adórendszert ismerjük: azzal általában mindenki rosszul jár. A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzelése súlyos következményekkel járnána minden család számára, különösen az egyszülősökre, hiszen a családi adókedvezmény felülvizsgálata jelentős pénzügyi terhet jelentene mindannyiuknak

 – árulta el Koncz Zsófia, aki hozzátette, hogy a magyar családok a saját bőrükön tapasztalják, hogy számíthatnak a nemzeti kormányra, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll.

A családokat is megsarcolná, de az egyszülős családokat kimondottan ellehetetlenítené a Tisza-adó (Fotó: Anastasia  Shuraeva / Pexels – Képünk illusztráció)

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szerint jelenleg három erős pilléren áll a magyar családi adórendszer: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény. Az intézet szerint a Tisza-adó mindhárom pillért megtámadja. Kiszámolták ugyanis, hogy egy kétgyermekes, átlagos bért kereső szülőtől csak az szja-emeléssel havi negyvenezer forintot vonnának el Magyar Péterék. A családi adókedvezmény eltörlése emellett további nyolcvanezer forint elvételét jelentené havonta és máris havi mínusz 120 ezer forintban lennének az érintettek.

A 25 év alatti fiatalok is aggódhatnak

Komoly gyomrost jelentene az átlagkeresettel rendelkező, 25 év alattiak számára is Magyar Péterék adóemelése. A Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból feketén-fehéren kiszámolható mindez: a 20 és 29 év közöttiek bruttó átlagbére 590 ezer forint, ami már a 22 százalékos kulcs alá esne. Egy ilyen fizetésnél a mostani nulla szja helyett havonta 129 ezer forintot kellene befizetni. Ez pedig éves szinten több mint másfél millió forintot venne ki éppen azoknak a fiataloknak a zsebéből, akik önálló életbe kezdenének.

Egy tollvonással vennék vissza az orvosoktól is a nemrég megemelt bérüket

A kormány az utóbbi években több részletben emelte az orvosok fizetését, amivel a nettó átlagbérük mára 1 461 005 forintra emelkedett. Kormányra kerülése esetén a Tisza Párt ezt jócskán lefölözné, mivel a Tisza-adó átlagosan 228 793 forintot venne ki az orvosok zsebéből minden hónapban – olvasható a Riposton.

És ezek csak példák. Bruttó 416 ezer forintos havi keresettől mindenkinek több szja-t kellene fizetnie, mint jelenleg. Ez a Tisza-csomag népnyúzó hatása.

 

 

