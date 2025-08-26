Brutális adóemeléssel készül kormányra a Tisza Párt

Ahhoz képest, hogy Magyar Péter és pártja eddig jelentős személyi jövedelemadó-csökkentésről hazudozott, a most kiszivárgott belső dokumentum alapján éppen az ellenkezőjére készül. Az Index birtokába jutott és a Tisza Párt gazdasági kabinetje által készített belső feljegyzés brutális adóemelésről árulkodik, amennyiben Magyar Péter és pártja kerülne kormányra a jövő áprilisi országgyűlési választásokon.

Habár nemrég még 9%-os személyi jövedelemadóval kampányoltak, valójában brutális adóemelést terveznek Magyar Péterék (Fotó: AFP / afp)

Brutális adóemelés jönne – már az átlagkeresettel rendelkezők számára is

A kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt tervei egy háromkulcsos progresszív szja bevezetéséről szólnak. A belső feljegyzés szerint mindez úgy nézne ki, hogy éves szinten

5 millió forintos jövedelemig 15%.

forintos jövedelemig 15%. 5 millió és 15 millió forint között már 22%

már 22% 15 milliós éves kereset fölött pedig 33% lenne az szja kulcsa.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a havonta 416 ezer forint fölött keresők már adóemelésre számíthatnak!

Csak a tisztán látás miatt: ebbe a kategóriába esne bele jelenleg a magyar átlag-, valamint a mediánjövedelem is, azaz a magyarok túlnyomó többségének jelentősen nőhetnek az adóterhei a Tisza kormányra kerülése esetén.

Az Index birtokába került feljegyzés első oldala (Fotó: Index)

A legmagasabb, 33 százalékos sávba azok kerülnének, akik havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkeznek. Ebbe az adósávba tartozna például az orvosok jelentős része, akiktől így szja formájában venné vissza Magyar Péter a nemrégiben megemelt jövedelmük egy jelentős részét.

Az index által megszerzett és közzétett belső dokumentáció szövegezése szerint azért lenne szükség erre a brutális adóemelésre, mert

a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, ezért 2026-ban szükség lesz az adórendszer alapjait érintő korrigálásra, aminek fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.

Mindezek alapján tehát még a kormány által korábban és a közelmúltban bevezetett családbarát intézkedések sincsenek biztonságban – olvasható a Riposton.

Az Index birtokába került belső dokumentum arra is kitér, hogyan lehetne lenyomni a magyar adófizetők torkán a gazdasági munkacsoport által összeállított brutális adóemelést: szerintük a bérek lefölözéséről az áfa 2-3 százalékos csökkentése kellőképp elterelné a figyelmet.