Brutális adóemeléssel készül kormányra a Tisza Párt

Egy, a pártvezetés számára készült, belső feljegyzésből derült ki az ellenzéki párt gazdasági kabinetjének terve, amely háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetéséről szól. A brutális adóemeléssel csak kevesek számára maradna a mostani 15%-os személyi jövedelemadó, a legtöbben pórul járnának.
Ahhoz képest, hogy Magyar Péter és pártja eddig jelentős személyi jövedelemadó-csökkentésről hazudozott, a most kiszivárgott belső dokumentum alapján éppen az ellenkezőjére készül. Az Index birtokába jutott és a Tisza Párt gazdasági kabinetje által készített belső feljegyzés brutális adóemelésről árulkodik, amennyiben Magyar Péter és pártja kerülne kormányra a jövő áprilisi országgyűlési választásokon.
A kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt tervei egy háromkulcsos progresszív szja bevezetéséről szólnak. A belső feljegyzés szerint mindez úgy nézne ki, hogy éves szinten
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a havonta 416 ezer forint fölött keresők már adóemelésre számíthatnak!
Csak a tisztán látás miatt: ebbe a kategóriába esne bele jelenleg a magyar átlag-, valamint a mediánjövedelem is, azaz a magyarok túlnyomó többségének jelentősen nőhetnek az adóterhei a Tisza kormányra kerülése esetén.
A legmagasabb, 33 százalékos sávba azok kerülnének, akik havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkeznek. Ebbe az adósávba tartozna például az orvosok jelentős része, akiktől így szja formájában venné vissza Magyar Péter a nemrégiben megemelt jövedelmük egy jelentős részét.
Az index által megszerzett és közzétett belső dokumentáció szövegezése szerint azért lenne szükség erre a brutális adóemelésre, mert
a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, ezért 2026-ban szükség lesz az adórendszer alapjait érintő korrigálásra, aminek fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.
Mindezek alapján tehát még a kormány által korábban és a közelmúltban bevezetett családbarát intézkedések sincsenek biztonságban – olvasható a Riposton.
Az Index birtokába került belső dokumentum arra is kitér, hogyan lehetne lenyomni a magyar adófizetők torkán a gazdasági munkacsoport által összeállított brutális adóemelést: szerintük a bérek lefölözéséről az áfa 2-3 százalékos csökkentése kellőképp elterelné a figyelmet.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.