Menczer Tamás: Hiába tiltották be a Borsot, a tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!
Akkor is, ha a MÚOSZ mást gondol.
Menczer Tamás a Facebookon jelentette be: A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása.
Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik “újságíróknak álcázott propagandistákra.”
Na most.
- Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját.
- A MÚOSZ tele van “újságíróknak álcázott propagandistákkal.” Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos.
- A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját.
- A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is.
- Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: “a választás után mindent lehet.”
- Tudjuk mi a “minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.
- Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!
- írta Menczer Tamás a Facebookon.
Tisza-csomag - itt vannak a konkrétumok!
