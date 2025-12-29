RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: Hiába tiltották be a Borsot, a tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!

Akkor is, ha a MÚOSZ mást gondol.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 17:36
Módosítva: 2025.12.29. 17:36
menczer tamás bors magyar péter múosz

Menczer Tamás a Facebookon jelentette be: A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása.

Bors betiltása: elítélik az emberek Magyar Péter újabb áldemokratikus támadását. Fotó: MediaWorks
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása.

Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik “újságíróknak álcázott propagandistákra.”

Na most.

  1. Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját.
  2. A MÚOSZ tele van “újságíróknak álcázott propagandistákkal.” Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos.
  3. A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját.
  4. A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is. 
  5. Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: “a választás után mindent lehet.”
  6. Tudjuk mi a “minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.
  7. Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!

- írta Menczer Tamás a Facebookon.

Tisza-csomag - itt vannak a konkrétumok!

