Menczer Tamás: Hiába tiltották be a Borsot, a tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása.

Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik “újságíróknak álcázott propagandistákra.”

Na most.

Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját.

A MÚOSZ tele van “újságíróknak álcázott propagandistákkal.” Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos.

A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját.

A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is.

Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: “a választás után mindent lehet.”

Tudjuk mi a “minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.