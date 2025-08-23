Kocsis Máté megcáfolta Magyar Péter újabb hazugságait

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnökének sem a honvédségi géppel, sem pedig Orbán Viktor horvátországi nyaralásával kapcsolatos kijelentése sem volt igaz. Erről korábbi cikkünkben írtunk bővebben.

Kocsis Máté / Fotó: Vasvári Tamás MTI

Pár órával később Kocsis Máté ismét reagálni kényszerült, miután Magyar Péter ismételten valótlanságot állított Orbán Viktor nyaralásáról. Kocsis Máté úgy fogalmazott: a Tisza Párt elnöke egy több mint öt éve megjelent hirdetés fotóját próbálta friss bizonyítékként tálalni híveinek.

„A brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban! Akkor segítünk, Magyar Péter! Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. (A liberális propagandád meg könnybe lábadt szemmel asszisztál ehhez.)” - kezdte bejegyzésében Kocsis Máté, amit így folytatott:

„Először is tisztázzuk: a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni - mint minden évben -, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van. Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu. De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem. Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna. A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is. (A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket.)”

A Fidesz frakcióvezetője még tovább ment és rámutatott az igazságra Magyar Péter kapcsán:

„De ha már “szóba kerültél”, árulj már el néhány dolgot a világnak:

- te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma?

- te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem?

- te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért?